Липецкий горсовет выбрал новых Почетных граждан

Ими стали Михаил Никифоров и Николай Бобин.



Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты тайным голосованием выбрали двух новых Почетных граждан.В списке было трое претендентов на это звание, которое присуждается за выдающийся вклад в развитие Липецка: меценат, председатель Совета директоров ГК «ЗЕРОС» Николай Бобин, мастер производственного обучения политехнического техникума Михаил Никифоров и ветерана сферы бытового обслуживания Валентина Таранина.До сессии горсовет собрал мнения горожан о претендентах. Безоговорочным лидером народного голосования стал Михаил Никифоров, получивший 12 324 голоса. За Николая Бобина проголосовали 911 человек, за Валентину Таранину — 113.На сессии было заявлено, что в этом году звание Почетный гражданин Липецка будет присвоено двоим, поскольку ранее его удостоились 24 ветерана и участника Великой Отечественной войны.По итогам тайного голосования, за кандидатуры Михаила Никифорова и Николая Бобина высказались 23 депутата, за Таранину — 0.Знаки отличия новым Почетным гражданам Липецка вручат на торжественных мероприятиях Дня города.