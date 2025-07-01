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Общество
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32 минуты назад
Липецкий горсовет выбрал новых Почетных граждан
Ими стали Михаил Никифоров и Николай Бобин.
В списке было трое претендентов на это звание, которое присуждается за выдающийся вклад в развитие Липецка: меценат, председатель Совета директоров ГК «ЗЕРОС» Николай Бобин, мастер производственного обучения политехнического техникума Михаил Никифоров и ветерана сферы бытового обслуживания Валентина Таранина.
До сессии горсовет собрал мнения горожан о претендентах. Безоговорочным лидером народного голосования стал Михаил Никифоров, получивший 12 324 голоса. За Николая Бобина проголосовали 911 человек, за Валентину Таранину — 113.
На сессии было заявлено, что в этом году звание Почетный гражданин Липецка будет присвоено двоим, поскольку ранее его удостоились 24 ветерана и участника Великой Отечественной войны.
По итогам тайного голосования, за кандидатуры Михаила Никифорова и Николая Бобина высказались 23 депутата, за Таранину — 0.
Знаки отличия новым Почетным гражданам Липецка вручат на торжественных мероприятиях Дня города.
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