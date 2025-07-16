Тяговая подстанция горела в селе Новодмитриевка

Частично уничтожено оборудование и 30 тонн трансформаторного масла.



Ночью 15 июля на станции Чириково в селе Новодмитриевка Липецкого округа горела тяговая подстанция.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, частично уничтожено оборудование трансформаторной подстанции на 55 квадратных метрах и 30 тонн трансформаторного масла.Огонь тушили два пожарных поезда, четыре пожарных расчета и привлеченные службы.В селе Круглое Лев-толстовского района ранним утром 15 июля сгорела крыша бесхозного строения. В Елецком поселке Солидарность ночью 16 июля пожар возник на 17 квадратных метрах в жилом доме — огонь повредил вещи и внутреннюю отделку.