Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: горожане теряют рабочие навыки, ни слова о бензине!
Общество
15-летний подросток погиб в перевернувшейся машине
Общество
20 эпизодов, 148 тысяч ущерба: полицейские выяснили, кто полгода обкрадывал липецкие магазины
Происшествия
На Передельческой опять огонь: эвакуированы шесть человек
Происшествия
Липецкая вечЁрка: возвращение чёта-нечета, БПЛА в Тракторном и тишина у «Линии»
Общество
Липецкая область в числе атакованных с воздуха регионов
Происшествия
Дело о гигантской надувной уточке рассмотрит суд
Происшествия
В многоэтажке на улице Меркулова нашли мертвого мужчину
Происшествия
«Петропарк» за неполный месяц работы заработал уже 15 миллионов рублей
Общество
За «Весной» прохожие на ткнулись на мертвого мужчину
Происшествия
Читать все
На глазах мэра Липецка житель Карьера перешел железную дорогу в районе демонтируемого моста
Общество
Приступ ревности закончился стрельбой и тюремным сроком
Происшествия
Состояние упавшей с 4-го этажа 16-летней девочки тяжёлое
Происшествия
Зажатого на водительском месте 24-летнего мужчину вызволили спасатели
Происшествия
Если в бюджете будут деньги — сделаем
Общество
16-летняя девушка выпала из окна четвёртого этажа на улице Бунина
Происшествия
Елец отметит 880-летие хороводом женихов и невест
Общество
В Тракторном отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +21
Погода в Липецке
В Липецкой области — красный уровень
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
145
47 минут назад

В Липецкой области до +21

Прохладная погода продержится еще два дня.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием восточной периферии обширного антициклона с запада, температура воздуха начнет расти, осадки прекратятся. 

Среднесуточные температуры составят: 14 и 15 августа — 14-15 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы, 16 августа — 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/сек, днем 9-14 м/сек. Температура воздуха ночью будет от +6 до +11, днем от +16 до +21 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от +7 до +9, днем — от +18 до +20 градусов.

День 14 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году — 7 градусов тепла.

похолодание
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить