В Липецкой области до +21

Прохладная погода продержится еще два дня.





В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием восточной периферии обширного антициклона с запада, температура воздуха начнет расти, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры составят: 14 и 15 августа — 14-15 градусов тепла, что на 4-6 градусов ниже нормы, 16 августа — 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 августа в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/сек, днем 9-14 м/сек. Температура воздуха ночью будет от +6 до +11, днем от +16 до +21 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Ночью на улице — от +7 до +9, днем — от +18 до +20 градусов.День 14 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году — 7 градусов тепла.