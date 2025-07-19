«Мы приезжаем раз в 322 года!»

Липецк гудел: Иванушки International собрали тысячи фанатов на площади Петра

В 17:30 в 27-м автобусе у Октябрьского рынка было столько же людей, как в 7 утра в будни: народ ехал на площадь Петра Великого — на главный концерт в честь Дня города. Звёздами вечера должны были стать легендарные «Иванушки International».Подходы к площади перекрыли спецтехникой и рамками металлодетекторов.— Кто тут стоит с 15:30? Ты одна? — спрашивает у собравшихся у сцены ведущая Ксения Ролдугина.— А кто пришёл на «Иванушек»? — интересуется второй конферансье Илья Грыгин.— Уууууу! — загудела толпа, которая к 18:00 заняла всё пространство между сценой и фонтаном.К началу концерта собралось уже около трёх тысяч человек. Шоу открыла Ирина Мифтахова с песней «Нарисовать мечту». За её спиной выступали танцовщицы из школы «Демос». За кулисами нервничали другие артисты: трио «Инсомния», Серж Амирян. Позже они тоже вышли на сцену, как и «Демос».Сюрприз на сцене: 22-летний Серж Амирян прямо во время выступления сделал предложение своей 18-летней девушке Елене. Когда она ответила «да», он надел ей кольцо на палец и поцеловал под восторженные крики зрителей.— Мы знакомы уже год. Родители наши планы одобряют, — рассказал певец GOROD48.До появления «Иванушек» на сцене выступали липецкие коллективы: «Фристайл», «Талисман», цирковая студия «Ника», а также солисты — Ирина Вишнякова, Дарья Темникова, Евгений Платошкин, дуэт Поляковых и семейный дуэт Лыткиных. Зрители дружно подпевали хиты: «Клён», «Розовый фламинго», «Знаешь ли ты», «Ветер перемен», «Широка река», «Я люблю тебя — это здорово».И, конечно, перед выступлением московских гостей прозвучал неофициальный гимн Липецка — «Липецк мой».Группа приехала в Липецк на поезде в полдень. Их представитель рассказала, что особых требований не было: отдельные номера в гостинице, фруктовые и сырные нарезки, вода без газа. Транспорт — только Mercedes S-класса.Администратор ДК «Октябрь» подсказала, где ждать артистов. У бокового входа Андрея Григорьева-Аполлонова уже встречали фанаты — Елизавета из Воронежа с 13-летним сыном в футболке с портретом солиста.— Второе поколение фанатов! — смеётся мама.В 19:25 «Иванушки» приехали. Андрей сразу узнал воронежскую поклонницу и не отказал ей в фото.— Если объявят жёлтый или красный уровень тревоги, не пугайтесь. Сотрудники полиции поведут вас в безопасное место,— сказали перед появлением «Иванушек» ведущие.

Появление на сцене «Иванушек» площадь встретила восторженным ревом. «Тучи» - первая композиция соответствовала погоде: над Липецком ходили хмурые тучи.

— Мы приезжаем раз в 322 года, - пошутил Андрей Григорьев-Аполлонов.









И пошло-поехало! Хиты сыпались как из мешка орехи. «Колечко, колечко, кольцо», в припев которой «терминатор российской эстрады» Кирилл Андреев вплетал приветствие Липецку, «Снегири», «Ты беги-беги», «Ты небо» и даже «Девчонка-девчоночка» от Жени Белоусова.





— Очень приятно видеть молодежь, которая знает слова наших песен. А ведь мы вместе уже 30 лет, — сказал самый младший из трио, Кирилл Туриченко и спрыгнул с полутораметровой сцены, побежав к девочке, сидевшей на плечах отца с поднятой вверх грампластинкой «Иванушек». На постере пластинки был даже вовсе не он, а трагически погибший Игорь Сорин. Туриченко расписался на конверте пластинки. Такого хода от него никто не ожидал.

Удивительно, но часть песен Иванушки пели не под фанеру. Концерт закончился «Куклой Машей». Так было объявлено. И снова очевидно бессмертный Кирилл ушел в толпу!

— Не плачь, не плачь, не плачь - под этот припев бесновались и плакали зрители, понимая, что это последний шанс выбросить адреналин.





Но вдруг это оказался не конец! Рыжий спросил, что ещё хотят услышать липчане. «Иванушкам» заказали «Где ты». А потом была спета ещё одна: «Такое кино».

— Добра каждому из вас! - попрощался за все трио со зрителями Кирилл.

И вдруг – «Тополиный пух»! Это был последний аккорд удавшегося концерта.

— Желаем вам теплого лета и больше солнышка - сказал Рыжий.

И это был финал концерта.