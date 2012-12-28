11-летний мальчик порезал ножом младших брата и сестру

в те 20 минут, пока отец уходил из дома в магазин.

В прошлую субботу в Липецке произошла семейная драма. 11-летний мальчик порезал ножом младших сестру и брата, которым, соответственно, 5 лет и 3 года. Когда отец детей, отлучавшийся, по его словам, на 20 минут в магазин, вернулся домой, он увидел окровавленных малышей и плачущего старшего сына. Мальчик сказал отцу, что они играли и что он и не заметил, как нанес раны другим детям.Отец тут же вызвал скорую помощь. Всех трех детей госпитализировали. Жизнь и здоровье раненых малышей вне опасности. Старшим сыном занимаются психологи.Как стало известно GOROD48, эта семья еще недавно была полной и, очевидно, проблемной: мама детей сейчас — в психиатрической тюремной больнице, где находится на принудительном лечении по приговору суда. Женщину осудили по части второй статьи 111 УК РФ — за нанесенные ножом раны мужу.После того, как мамы не стало в семье, вся ответственность за воспитание детей легла на отца. Он категорически отказался отдать детей в социальное учреждение. Эту семью патронируют соцслужбы. Всякий раз, когда соцработники наведывались к отцу и детям, они видели благостную картину. Никто из проверяющих не видел главу семьи пьяным, дети были ухожены, накормлены, чисты, у них были игрушки и книги, а у девочки — заплетенные косы.По данным GOROD48, в непростой ситуации сейчас разбираются все: от исполнительных органов власти до прокуратуры, полиции и Следственного комитета.