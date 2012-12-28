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Происшествия
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31 минуту назад
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11-летний мальчик порезал ножом младших брата и сестру
в те 20 минут, пока отец уходил из дома в магазин.
Отец тут же вызвал скорую помощь. Всех трех детей госпитализировали. Жизнь и здоровье раненых малышей вне опасности. Старшим сыном занимаются психологи.
Как стало известно GOROD48, эта семья еще недавно была полной и, очевидно, проблемной: мама детей сейчас — в психиатрической тюремной больнице, где находится на принудительном лечении по приговору суда. Женщину осудили по части второй статьи 111 УК РФ — за нанесенные ножом раны мужу.
После того, как мамы не стало в семье, вся ответственность за воспитание детей легла на отца. Он категорически отказался отдать детей в социальное учреждение. Эту семью патронируют соцслужбы. Всякий раз, когда соцработники наведывались к отцу и детям, они видели благостную картину. Никто из проверяющих не видел главу семьи пьяным, дети были ухожены, накормлены, чисты, у них были игрушки и книги, а у девочки — заплетенные косы.
По данным GOROD48, в непростой ситуации сейчас разбираются все: от исполнительных органов власти до прокуратуры, полиции и Следственного комитета.
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