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сегодня, 13:54
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Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти

Цены на топливо медленно, но верно продолжают ползти выше.

Цены на бензин увеличились менее, чем на один процент, однако их рост все еще продолжается – подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 11 по 17 августа.

Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,38%, или на 29 копеек и составила 75,19 рубля за литр (неделей ранее – 74,90 рубля за литр). Бензин АИ-92 подорожал на 0,4%, с 71,16 рубля до 71,44 рубля, или на 28 копеек. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,36%, или на 29 копеек, его цена составила 77,96 рубля (неделей ранее 77,67 рубля). Стоимость бензина марки АИ-98 выросла на 0,3% или 29 копеек: она составила 98,20 рубля против 97,91 рубля за литр неделей ранее. Дизельное топливо на прошлой неделе подорожало на 0,35% – с 82,49 до 82,79 рубля, стоимость повысилась на 30 копеек.

Неделей ранее максимальный рост цены составлял 79 копеек.
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Комментарии (6)

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Антон
17 минут назад
Что и следовало ожидать, после выбров, будет как на лтк 123-150
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65+
38 минут назад
Завтра буду поминать Советский Союз и вспоминать когда бензин стоил 14 копеек а солярка 3 копейки хлеб 16 копеек , докторская колбаса из мяса 2,90 водка 2,89 за 3 р можно было купить бутылку водки пачку сигарет Памир и коробку спичек прекрасные времена были не выла сирена . До чего довели страну многочисленные правители ( царьки).
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ага
19 минут назад
ну гони пургу - бензин в СССР стоил АИ 95 -= 1 руб, а 72 бензин- 70 копеек . Кроме того - ты не мог купить его свободно на заправке - а только по талонам, которые выдавались в Райисполкоме или по месту работы на месяц было разрешено купить 30 литров, поэтому все покупали его у шоферов
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кит
20 минут назад
В 1977 г. 72 бензин стоил 7 коп. за литр.Я мотоцикл заправлял. А в 1985 . я работал а бортовом зил -130 и не знал куда еще деть остающийся бензин.Это была проблема.Потому что заправляли на своей заправке ..... а бак с утра полный(бак на 150 л )
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Да
46 минут назад
Пусть растут , лишь бы бензин 95 был на Лукойле и тебойле.
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Sергий
54 минуты назад
Как может расти цена на то, чего нет. А если без шуток, то после того как бензин появится на АЗС цена все равно не снизится. ФАС спит.
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