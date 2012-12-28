Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти

Цены на топливо медленно, но верно продолжают ползти выше.

Цены на бензин увеличились менее, чем на один процент, однако их рост все еще продолжается – подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 11 по 17 августа.Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 0,38%, или на 29 копеек и составила 75,19 рубля за литр (неделей ранее – 74,90 рубля за литр). Бензин АИ-92 подорожал на 0,4%, с 71,16 рубля до 71,44 рубля, или на 28 копеек. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,36%, или на 29 копеек, его цена составила 77,96 рубля (неделей ранее 77,67 рубля). Стоимость бензина марки АИ-98 выросла на 0,3% или 29 копеек: она составила 98,20 рубля против 97,91 рубля за литр неделей ранее. Дизельное топливо на прошлой неделе подорожало на 0,35% – с 82,49 до 82,79 рубля, стоимость повысилась на 30 копеек.Неделей ранее максимальный рост цены составлял 79 копеек.