1 млн подключений за три месяца: вайфай от НЛМК в парках пользуется популярностью у липчан

Бесплатный вайфай от Новолипецкого металлургического комбината заработал в городских парках в мае. За три месяца липчане подключились к беспроводному интернету около 1 млн раз. В среднем каждый пользователь проводил в сети пять минут, а самая долгая сессия длилась более часа.

Высокоскоростной и безопасный интернет доступен в парках Победы и Металлургов, в Быхановом саду и Нижнем парке. Вайфай от НЛМК работает без сети 4G. Подключиться к нему можно с телефона, планшета или ноутбука. Для этого нужно найти сеть «NLMK + название парка» и пройти авторизацию. Скорость передачи данных в 100 Мбит/с позволяет быстро скачивать файлы, смотреть видео в хорошем разрешении или играть в онлайн-игры.– Я много времени провожу в парке Победы. В будние дни гуляю здесь с собакой, а по выходным приходим уже всей семьей – с мужем и детьми. Бесплатный вайфай очень выручает при перебоях с мобильным интернетом. Во-первых, мы всегда на связи в мессенджерах – не раз приходилось во время прогулок решать рабочие задачи. Во-вторых, часто пользуемся онлайн-сервисами – заказываем такси, доставку продуктов на дом, оформляем заказы в интернет-магазинах, – рассказала липчанка Юлия Полосина.НЛМК организовывает вайфай в популярных у липчан местах отдыха четвертый год подряд. Бесплатная беспроводная сеть работает в течение всего паркового сезона – с мая до октября. Всего в парках установлено более 40 точек доступа, интернет покрывает все центральные аллеи.