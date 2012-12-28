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1 млн подключений за три месяца: вайфай от НЛМК в парках пользуется популярностью у липчан
НЛМК Live
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17 минут назад
1 млн подключений за три месяца: вайфай от НЛМК в парках пользуется популярностью у липчан
Бесплатный вайфай от Новолипецкого металлургического комбината заработал в городских парках в мае. За три месяца липчане подключились к беспроводному интернету около 1 млн раз. В среднем каждый пользователь проводил в сети пять минут, а самая долгая сессия длилась более часа.
– Я много времени провожу в парке Победы. В будние дни гуляю здесь с собакой, а по выходным приходим уже всей семьей – с мужем и детьми. Бесплатный вайфай очень выручает при перебоях с мобильным интернетом. Во-первых, мы всегда на связи в мессенджерах – не раз приходилось во время прогулок решать рабочие задачи. Во-вторых, часто пользуемся онлайн-сервисами – заказываем такси, доставку продуктов на дом, оформляем заказы в интернет-магазинах, – рассказала липчанка Юлия Полосина.
НЛМК организовывает вайфай в популярных у липчан местах отдыха четвертый год подряд. Бесплатная беспроводная сеть работает в течение всего паркового сезона – с мая до октября. Всего в парках установлено более 40 точек доступа, интернет покрывает все центральные аллеи.