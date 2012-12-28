Сегодня в Липецке: день рождения Чебурашки, автокурьеры вернулись в ТОП по зарплатам, несмотря на дефицит бензина

Нас ждут крестный ход, «сухой закон», поиски топлива и кинопремьеры.

Днём в Липецке от +24 до +26 градусов и без существенных осадков.





















С 9:00 до 17:00 обесточат:





– пр-д Героя Советского Союза Е.Потапова, 12.









Бороться и искать!





Наш ответ бензиновому кризису – аж три приложение, которые помогут в поисках топлива. Главное из них – gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports , которое учитывает сведения с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Настольные игры, которые помогут расширить свои знания об истории родного края. Участие бесплатное.













Фото vk.ru/lib48ru





Гостей ждут игры, викторины и конкурсы, а также праздничное чаепитие со сладостями и, конечно, апельсинами – важным фруктом в биографии сказочного персонажа. Сегодня во многих местах празднуют День рождения ушастого добряка, можно даже сказать – юбилей, ведь книжка Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» впервые вышла 60 лет назад – 20 августа 1966 года.









Кадр из мультика "Крокодил Гена и его друзья"

В 9:00 их храма Всех Святых, в земле Российской просиявших (ул. Водопьянова, 19) в путь двинется крестный ход, посвященный Дню празднования памяти Святого Тихона Задонского (6+).









В 18:30 возле амфитеатра в парке Металлургов пройдёт спортивное мероприятие – открытое занятие по ролиболу для всех желающих (6+).









Подоспел свежий рейтинг самых высоких зарплат на рынке труда в Липецке от SuperJob. Выяснилось, что самой прибыльной стала профессия главного бухгалтера. Специалисту с опытом работы и высоким уровнем компетенции готовы платить от 100 тысяч рублей. В ТОП вернулись курьеры. Автокурьеру заплатят за развоз заказов от 90 тысяч, правда, не написано, будут ли обеспечивать бензином. На третьем месте торговцы: директору магазина готовы платить от 75 до 150 тысяч рублей, рядовому продавцу-консультантку – от 90 до 107 тысяч.













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