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Сегодня в Липецке: день рождения Чебурашки, автокурьеры вернулись в ТОП по зарплатам, несмотря на дефицит бензина
Общество
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Общество
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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: день рождения Чебурашки, автокурьеры вернулись в ТОП по зарплатам, несмотря на дефицит бензина

Нас ждут крестный ход, «сухой закон», поиски топлива и кинопремьеры.

Не жарко, но сухо

Днём в Липецке от +24 до +26 градусов и без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в частном секторе на улицах Басинского, Бахаева, Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Красивой, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, О. Кошевого, Панфилова, Партизанской, Полунина, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторного, Моторном 2-м, Садовом, Спортивном, на проезде Ильича.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

ул. Перова д. 2а:
– пр-д Героя Советского Союза Е.Потапова, 12.

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Пробки

«Яндекс-карты» расскажут о городских заторах и помогут проложить маршрут объезда. Поэтому их всегда нужно иметь под рукой.


Бороться и искать!

Наш ответ бензиновому кризису – аж три приложение, которые помогут в поисках топлива. Главное из них – gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, которое учитывает сведения с мест от волонтёров, предоставляющих данные с АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Центр чтения

В 11:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится «Краеведческая игротека» (6+).

Настольные игры, которые помогут расширить свои знания об истории родного края. Участие бесплатное.

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Фото vk.ru/lib48ru

В 14:00 в Центре состоится и творческий мастер класс по изготовлению своими руками блокнота (6+).

Мастер-реставратор Ирина Артемова познакомит с инструментами и материалами, необходимыми для создания записной книжки, покажет технику японского шитья блока, научит простому способу изготовления переплета. Все материалы предоставят на месте.

Тайна загадочного зверька

В 17:30 Липецкий историко-культурный музей (ул. Космонавтов, 2) приглашает отпраздновать День рождения Чебурашки (6+).

Гостей ждут игры, викторины и конкурсы, а также праздничное чаепитие со сладостями и, конечно, апельсинами – важным фруктом в биографии сказочного персонажа. Сегодня во многих местах празднуют День рождения ушастого добряка, можно даже сказать – юбилей, ведь книжка Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» впервые вышла 60 лет назад – 20 августа 1966 года.

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Кадр из мультика "Крокодил Гена и его друзья"

Чебурашка не был похож ни на кого из ранее существовавших персонажей для детворы и имел загадочное происхождение, пролить свет на которое может простое сопоставление фактов. Судя по тексту, он прибыл к нам в коробке с апельсинами, а главным поставщиком этого фрукта в СССР в 1960-е годы был Израиль.

Крестный ход на трезвую голову

В 9:00 их храма Всех Святых, в земле Российской просиявших (ул. Водопьянова, 19) в путь двинется крестный ход, посвященный Дню празднования памяти Святого Тихона Задонского (6+).

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Верующие с иконами и хоругвями пройдут по маршруту: ул. Я. Берзина – ул. Вермишева – ул. Московская, 30 (Храм преподобного Сергия Радонежского) – Елецкое шоссе – Покровская храм в с. Косыревка (ул. Новая, 11).

По маршруту следования колонны перестанут продавать алкоголь. Напомним, что по закону в Липецкой области должна быть ограничена продажа спиртного за два часа до начала и в течение двух часов после массового мероприятия.

Ролибол

В 18:30 возле амфитеатра в парке Металлургов пройдёт спортивное мероприятие – открытое занятие по ролиболу для всех желающих (6+).

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Родибол – китайская разновидность большого тенниса, в которой ценятся не забитый сопернику мяч, а длительность и красота розыгрыша с участием обоих соперников, которые таким образом выступают не противоборствующими сторонами, а партнёрами. Подробнее мы рассказывали вчера.

Большие зарплаты августа

Подоспел свежий рейтинг самых высоких зарплат на рынке труда в Липецке от SuperJob. Выяснилось, что самой прибыльной стала профессия главного бухгалтера. Специалисту с опытом работы и высоким уровнем компетенции готовы платить от 100 тысяч рублей. В ТОП вернулись курьеры. Автокурьеру заплатят за развоз заказов от 90 тысяч, правда, не написано, будут ли обеспечивать бензином. На третьем месте торговцы: директору магазина готовы платить от 75 до 150 тысяч рублей, рядовому продавцу-консультантку – от 90 до 107 тысяч.

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Главбухам предлагают самую высокую зарплату в Липецке, Саратове, Ульяновске. В десятках городов на максимальную зарплату ищут главных врачей, вообще каждый регион имеет свою специфику. Так, в Астрахани требуются лоцманы, а во Владивостоке – матросы.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров по традиции выходят новые фильмы.

«Щенячий патруль. Динофильм». Канада, 2025. Мультфильм Режиссёр Кэллан Брукнер (6+)

Полнометражная анимационная лента по мотивам полюбившегося детворе мультсериала. Щенки терпят крушение на неизведанном тропическом острове, населённом динозаврами, после того, как их корабль попадает в таинственный шторм.


«40 свиданий, 40 ночей».  США, 2026. Комедийная мелодрама. Режиссёр Энди Дилейни (18+).

У Леа в жизни всё под контролем, кроме мужчин и аренды за квартиру, которую надо платить. После очередного неудачного свидания бабушка предлагает ей сделку: найти достойного парня за 40 свиданий, и та покроет аренду ее квартиры на целый год.

В ролях: Бэйли Мэдисон, Джоэл Кортни, Энни Поттс.


«Жертва обстоятельств». США, 2025. Комедийный боевик. Режиссё1р Ромен Гаврас (18+).

Во время благотворительной вечеринки в Грации лидер радикального экологического движения вдруг объявляет, что предотвратить катастрофическое извержение гигантского вулкана и спасти мир, возможно только в случае жертвоприношения трёх знаменитостей. А среди гостей оказывается переживающий не лучшие времена актёр Майк Тайлер, мечтающий вернуть себе былую популярность. Теперь ему предстоит сыграть роль супергероя отнюдь не на экране.

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Брендан Фрейзер, Крис Эванс.


Дорогие липчане! В конце лета просто необходимо следить за рынком горючего, ценами в магазинах и новостями. Удержать всё самое важное в поле зрения поможет GOROD48. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на электронных страницах Липецка!

Фото вверху - скриншот youtube.com
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