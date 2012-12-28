Два любителя пляжного отдыха в Липецкой области получили солнечные удары

Вчера сотрудники скорой помощи выезжали на пять вызовов, связанных с перегревом людей на улице.

Вчера сотрудники Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области, которые уже обслуживают 85% жителей региона, пять раз выезжали вызовы, связанные с перегревом людей на улице. В двух случаях молодые люди получили солнечные удары на пляже.— В связи с установившейся жаркой погодой несколько выросло число обращений к людям с хроническими болезнями, — рассказал главврач скорой Александр Игнатовский.По словам медиков, в группе риска дети, пожилые, хроники, тучные и малоподвижные люди, а также те, чья работа связана с длительным нахождением на жаре. Тепловой или солнечный удар может привести к расстройству сознания и даже коме с летальным исходом, если пострадавшему не окажут вовремя помощь. Чтобы обезопасить себя, нужно пить много воды, несладких компотов, морсов, кваса.