В Елецком районе сгорел дом, а в Липецке пожарные несколько раз выезжали на короткие замыкания
Общество
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22 минуты назад
Два любителя пляжного отдыха в Липецкой области получили солнечные удары
Вчера сотрудники скорой помощи выезжали на пять вызовов, связанных с перегревом людей на улице.
— В связи с установившейся жаркой погодой несколько выросло число обращений к людям с хроническими болезнями, — рассказал главврач скорой Александр Игнатовский.
По словам медиков, в группе риска дети, пожилые, хроники, тучные и малоподвижные люди, а также те, чья работа связана с длительным нахождением на жаре. Тепловой или солнечный удар может привести к расстройству сознания и даже коме с летальным исходом, если пострадавшему не окажут вовремя помощь. Чтобы обезопасить себя, нужно пить много воды, несладких компотов, морсов, кваса.
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