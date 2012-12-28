«Нырнул в воду и скрылся из виду»

СК разбирается в обстоятельствах гибели 15-летнего подростка, который утонул в реке Быстрая Сосна.

Вечером 13 июля в селе Черкассы парень отплыл от берега, нырнул и скрылся из виду. Очевидцы сразу вызвали спасателей, но когда тело нашли подростка нашли, помочь уже было невозможно, сообщили в областном управлении Следственного комитета первые данным проверки обстоятельств гибели юноши в реке Быстрая Сосна.Следственный комитет продолжает проверку: опрашиваются свидетели, изучаются обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Предполагаемая причина смерти подростка — утопление.«Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех процессуальных действий», — рассказали в региональном Следкоме.Напомним, подросток погиб вчера днем в реке Быстрая Сосна у автомобильного моста между селами Талица и Черкассы Елецкого района Сегодня в 00:50 его тело было обнаружено на поверхности воды и доставлено на берег спасателями.