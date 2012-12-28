Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Сегодня в Липецке: начинаем праздновать День города, каждый третий липчанин ищет работу по блату
Происшествия
792
35 минут назад
2
«Нырнул в воду и скрылся из виду»
СК разбирается в обстоятельствах гибели 15-летнего подростка, который утонул в реке Быстрая Сосна.
Следственный комитет продолжает проверку: опрашиваются свидетели, изучаются обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Предполагаемая причина смерти подростка — утопление.
«Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех процессуальных действий», — рассказали в региональном Следкоме.
Напомним, подросток погиб вчера днем в реке Быстрая Сосна у автомобильного моста между селами Талица и Черкассы Елецкого района Сегодня в 00:50 его тело было обнаружено на поверхности воды и доставлено на берег спасателями.
Фото: t.me/sledcomlipetsk
0
8
0
0
1
Комментарии (2)