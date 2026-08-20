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сегодня, 08:30
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Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина

Состояние здоровью тех, кто перевозит сотни пассажиров оставляет желать лучшего.

Сегодня утром водителю автобуса №45 стало плохо за рулем и транспорт врезался в столб на улице Гагарина. Пассажиры не пострадали.

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Движение затруднено из нависших над дорогой проводов от упавшего столба.

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Госпитализация водителю не потребовалась. Его «отпустило» на месте. Но буквально четыре дня назад у 56-летнего водителя пассажирского автобуса инсульт случился прямо во время рейса. Он выехал на полосу встречного движения и снес ограждение на проспекте Победы.
ДТП
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Комментарии (15)

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РЖУНЕМОГУ
34 минуты назад
Да какое состояние здоровья, вчера один автобус на полиграфической решил высадить пассажиров стоя на светофоре не доезжая до остановки - я поравнялся с водителем и хотел высказать ему, но от увиденного немного испугался - за рулём автобуса сидел дед которому на мой взгляд лет 80!!! Какое здоровье, кто вообще проверяет этих перевозчиков ЛЮДЕЙ?!
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Да уж
37 минут назад
Не зря пенсионный возраст повысили! Ещё прибавьте лет 10, по просьбе трудящихся!
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МАКС
38 минут назад
Общественно опасный пассажирский транспорт!
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Лиза
39 минут назад
Здоровья водителю.
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1
40 минут назад
Медосмотры, вслед за техосмотрами, ушли на дистанционку.
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ВПЕРЁД СМОТРЯЩИЙ
40 минут назад
Зря отменили проведение контрольно - надзорных мероприятий для бизнес - перевозчиков!
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Пришло
42 минуты назад
Такое время под девизом "Помоги себе сам".Врачи не лечат,только рекомендации дают с интернета.Так мы и сами читать умеем....
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Нонка
56 минут назад
Водители общественного пассажирского транспорта уходят на пенсию раньше на 5-лет Мужчин -беречь надо слабые они Ну и мед комиссия ослабла , а так то -да проишествие
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Кругом одна
сегодня, 09:05
Печаль и забвение
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Турист
сегодня, 08:54
Не лзя разговаривать по телефону во время езды
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