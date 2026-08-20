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Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
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Происшествия
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сегодня, 08:30
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Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
Состояние здоровью тех, кто перевозит сотни пассажиров оставляет желать лучшего.
Движение затруднено из нависших над дорогой проводов от упавшего столба.
Госпитализация водителю не потребовалась. Его «отпустило» на месте. Но буквально четыре дня назад у 56-летнего водителя пассажирского автобуса инсульт случился прямо во время рейса. Он выехал на полосу встречного движения и снес ограждение на проспекте Победы.
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