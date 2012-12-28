Мэрия Липецка взыскала с сетевых компаний 4 650 000 рублей штрафов за раскопки

Их счет перевалил за 600.

На улице Фрунзе между домами №5 и №7 провалилась железобетонная плита, перекрывавшая подземную камеру с запорной арматурой на теплосетях. Липецкий филиал «РИР Энерго» 21 июля обратился в управление главного смотрителя за разрешением на раскопку. Все свои аварийные работы энергетики должны были завершить 25 июля. Но, конечно, этого срока сетевой компании на работы с восстановлением перерытого проезда к липецкому филиалу АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» не хватило.По этой раскопке, затрагивающей интересы сугубо медицинского предприятия, УГС вчера направил в департамент развития территории мэрии материал о нарушении сроков выполнения земляных работ. Департамент, в свою очередь, отпишет «РИР Энерго» предписание восстановить благоустройство на месте работ в течение 10 дней. Но можно уверенно предположить, что энергетикам будет проще заплатить 15-тысячный штраф за нарушение городских правил благоустройства, чем прислать туда бригаду рабочих и навести порядок. Ведь есть прецеденты с куда более обширными местами работ «РИР Энерго», за просрочку восстановления которых московская компания платила по 100 000 рублей штрафов, ссылаясь на не хватку рабочих рук.В итоге с начала года департамент развития территории направил нарушителям, главным образом энергетикам, 730 предписаний о восстановлении благоустройства (в июле — почти 200). Четверть их оказалась не исполненными. С начала года по всем не исполненным предписаниям за все нарушения городских правил благоустройства департаментом составлено 262 протокола об административном правонарушении по статье 19.5 КоАП РФ, из них 60 — за июль. Все они направлены в суд. Из общего количества таких исков 229 — акты по не исполненным вовремя предписаниям по раскопкам. Сумма оплаченных штрафов по ним составила 4 650 000 рублей.