Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью в Липецкой области сбиты 10 БПЛА, погибла женщина
Происшествия
Дом погибшей женщины частично разрушен
Происшествия
В Липецкой области — угроза атаки БПЛА
Происшествия
На трассе «Дон» смертельное ДТП
Происшествия
Пострадавшие при атаке БПЛА отказались от госпитализации
Происшествия
Обломки БПЛА находят в Липецке и Ельце
Происшествия
Для пострадавших от атаки БПЛА открыты «горячие линии» психологической и правовой помощи
Происшествия
Соцслужбы разыскивают жившую на кладбище женщину
Общество
На стройплощадке погиб 48-летний мужчина
Происшествия
В Липецкой области потеплеет
Погода в Липецке
Читать все
Завершено расследование дела о нападении подростков на прохожего на улице Адмирала Макарова
Происшествия
Мэр Липецка потребовал от владельца снесенного «Спутника» отчета о будущем котлована на площади Победы
Общество
Соцслужбы разыскивают жившую на кладбище женщину
Общество
За отказ выпить мужчина получил бутылкой по голове
Происшествия
Наконец-то! На Свиридова через год восстановили тротуар
Общество
Красное или белое? В 20-м микрорайоне ищут замену кирпичной Крепости
Общество
У 48-летнего мужчины нашли 124 грамма пороха и 59 патронов
Происшествия
Липчанин нашёл телефон и обчистил счёт его владельца
Происшествия
Липчане в свободном доступе обнаружили ключи от подвалов многоэтажек
Общество
Обломки БПЛА находят в Липецке и Ельце
Происшествия
Читать все
Общество
747
сегодня, 13:45
14

Мэр Липецка потребовал от владельца снесенного «Спутника» отчета о будущем котлована на площади Победы

Алексей Дмитриев пообещал ответить об источниках финансирования строительства административно-торгового центра через полгода, но Роман Ченцов попросил сделать это уже в сентябре.

Глава Липецка Роман Ченцов провел рабочую встречу с липецким предпринимателем Алексеем Дмитриевым, учредителем и гендиректором ООО «Поликолор», собственником земельного участка на площади Победы, самовольно, без ведома мэрии, снесшем в августе 2016 года 60-летнее здание кинотеатра «Спутник». Целью встречи было выяснение дальнейшей судьбы заросшего земельного участка с котлованом, вот уже девять лет мозолящего глаза горожанам.

d5ohiz0dk0v69s12raupyqo0e4aimzkn.jpg

По сведениям GOROD48, на встречу с мэром коммерсант пришел в хорошем настроении, ведь накануне он получил от городского департамента градостроительства и архитектуры разрешение на строительство на месте уничтоженного им здания (за что ему ничего не было) двухэтажного административно-торгового центра площадью чуть менее 700 кв.м. Алексей Дмитриев рассказал о достоинствах проекта, однако Роман Ченцов несколько приземлил его вопросом об источниках финансирования стройки. Предприниматель пообещал через полгода конкретно ответить на вопросы мэра. Но глава города сказал, что ждет ответы уже в сентябре.

ae27708f-9633-4f53-8af7-d6d47cb85aba.jpg

По информации департамента градостроительства и архитектуры, компания «Поликолор» сейчас находится на так называемой П-стадии проектирования нового «Спутника», разработки общей концепции здания. Следующие полгода компании понадобится на подготовку Р-стадии: детализацию схем и чертежей, необходимых для строительства. Некоторыми особенностями этой стадии являются определение спецификации материалов и оборудования, рабочих схем узлов и соединений, графиков выполнения работ и поставок материалов. По факту, застройщику еще лишь предстоит создать проектно-сметную документацию. И, кстати, мэр не просто так интересовался у предпринимателя источниками финансирования, поскольку нынешние процентные ставки являются неподъемными для бизнеса.

По данным бизнес-агрегаторов, Алексей Дмитриев помимо компании «Поликолор», которая фактически не ведет никакой деятельности, является учредителем еще шести предприятий: завода «Стройкерам» в Рязани по производству кирпича, черепицы и иных стройматериалов из обожженной глины, липецких ООО «Интерьер» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), «Мега Логистика» (аренда грузового автомобильного транспорта с водителем), «Ювемаст», «Ювемаст Л», «Ювелир Трейд Л», «Вереск» — четыре последних занимаются производством ювелирных изделий и аналогичных изделий. При этом «Вереск», «Ювемаст Л» и «Ювелир Трейд Л» были ликвидированы, соответственно, в 2018, 2016, 2015 годах. Чистая прибыль всех остальных компаний Дмитриева за 2024 год составила 1,5 млн рублей. Ясно, что с такими деньгами «современное сооружение с функциональным и лаконичным дизайном, с фасадами из витражного стекла», как об этом говорится в телеграм-канале администрации Липецка, не возвести.

Напомним, что сразу же после сноса «Спутника» Алексей Дмитриев заявил, что собирается построить на месте «Спутника» трехэтажный административно-торговый комплекс.

u3tjrep3f6uj19cknb50lt7dvxy75d00.jpg

Но против уплотнения существующей застройки площади Победы выступила как мэрия, так и депутаты горсовета, которые назвали проект нового здания конюшней, предложив использовать участок под рекреационные цели. В 2021 году большинство участников общественных слушаний выступили против строительства торгового центра, предложив разбить на этом месте сквер. Поэтому собственник земельного участка сильно изменил свои планы как в части внешнего вида здания, сделав его двухэтажным, так и уличного благоустройства.

3dziljdfbth206bncp1yqy3dqb3i0wfg.jpg

В нынешнем проекте территория вокруг торгового центра будет с газоном и декоративными насаждениями. В освещенном мини-скверике появятся урны и лавочки. У нового «Спутника» предусмотрены пешеходная зона, парковка с местами для инвалидов, велопарковки и зарядки для электрокаров.

77a9d58c-ed54-478e-8bc6-f1fe083a4d78.jpg
«Спутник»
1
0
1
0
7

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Федора
26 минут назад
Как это самовольно, без ведома мерии снести здание в центре города? А когда сносили"Спутник", что, никто об этом не знал?
Ответить
Житель Липецка
35 минут назад
Какое убожество! Нужна воля мэра, остановить этот беспредел! !! Уродуют город как хотят!
Ответить
какой грозный
36 минут назад
ждет он ответы в сентябре...У Вас снесли объект без разрешения в городе, участок десятый год огорожен и зарос и ничего не было за это.
Ответить
горожанин
40 минут назад
Здесь хорошо бы вписался современный подземный многоярусный ТЦ с эскалаторами наподобие как на Манежке в Москве. А сверху рекреационная зона, можно с фонтаном.. В таком проекте можно смело отказаться от части наземных пешеходных переходов, поскольку подземные соединят такой ТЦ и будут востребованы. Бонусом это приведёт к разгрузке транспортного потока, что улучшит экологию в данной локации. Только это совершенно другой финансовый уровень.
Ответить
Александр Н.
45 минут назад
Котлован полнейшего застоя.
Ответить
Ку-ку
48 минут назад
Только если Вайлдберриз или Озон откроют в этом ТЦ, больше торговать нечем! И пивнуху можно открыть, так как помещение нежилое. Это всё чёрный юмор. Сделайте сквер - при новом мэре чудесные скверы получаются. За что Ченцову Роману Ивановичу большое спасибо!
Ответить
Гость
48 минут назад
ТЦ на НЕДЕЛИНА половина пустая. МЕРКУРИЙ половина пустой. ПОБЕДА половина пустая. Бывший УЮТ много мест не востребовано. Здание КОРАБЛЯ с остановкой на Неделина большая часть не востребована. Кто туда пойдет торговать?????????? Если только очередную ПЯТЁРОЧКУ открыть.
Ответить
горожанин
18 минут назад
Потому что подбирать арендаторов надо с умом, а не кого попало. Планировать центры притяжения (офисы банков, фитнес, фастфуд и т.п.) А часть из перечисленных зданий просто неудобная и устаревшая. Сейчас мало кто хочет по лестницам прыгать и ходить по коморкам разношерстных чэпэшников как в 90-х. Красиво должно быть, продумано и комфортно.
Ответить
Гостю.
41 минуту назад
ПОДАРОЧНЫЙ почти на вымерании.
Ответить
Понимать надо !!!
55 минут назад
Друзья , а прошлым т н чиновникам от т н департамента строительства и архитектуры , конюшня очень даже понравилась !
Ответить
Смехопанорама
57 минут назад
Чем они торговать будут в новом здании ? Будущими котлованами ???
Ответить
Мда уж
сегодня, 13:56
К - стадия. Котлован продолжается .
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить