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Мэр Липецка потребовал от владельца снесенного «Спутника» отчета о будущем котлована на площади Победы
Общество
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сегодня, 13:45
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Мэр Липецка потребовал от владельца снесенного «Спутника» отчета о будущем котлована на площади Победы
Алексей Дмитриев пообещал ответить об источниках финансирования строительства административно-торгового центра через полгода, но Роман Ченцов попросил сделать это уже в сентябре.
По сведениям GOROD48, на встречу с мэром коммерсант пришел в хорошем настроении, ведь накануне он получил от городского департамента градостроительства и архитектуры разрешение на строительство на месте уничтоженного им здания (за что ему ничего не было) двухэтажного административно-торгового центра площадью чуть менее 700 кв.м. Алексей Дмитриев рассказал о достоинствах проекта, однако Роман Ченцов несколько приземлил его вопросом об источниках финансирования стройки. Предприниматель пообещал через полгода конкретно ответить на вопросы мэра. Но глава города сказал, что ждет ответы уже в сентябре.
По информации департамента градостроительства и архитектуры, компания «Поликолор» сейчас находится на так называемой П-стадии проектирования нового «Спутника», разработки общей концепции здания. Следующие полгода компании понадобится на подготовку Р-стадии: детализацию схем и чертежей, необходимых для строительства. Некоторыми особенностями этой стадии являются определение спецификации материалов и оборудования, рабочих схем узлов и соединений, графиков выполнения работ и поставок материалов. По факту, застройщику еще лишь предстоит создать проектно-сметную документацию. И, кстати, мэр не просто так интересовался у предпринимателя источниками финансирования, поскольку нынешние процентные ставки являются неподъемными для бизнеса.
По данным бизнес-агрегаторов, Алексей Дмитриев помимо компании «Поликолор», которая фактически не ведет никакой деятельности, является учредителем еще шести предприятий: завода «Стройкерам» в Рязани по производству кирпича, черепицы и иных стройматериалов из обожженной глины, липецких ООО «Интерьер» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), «Мега Логистика» (аренда грузового автомобильного транспорта с водителем), «Ювемаст», «Ювемаст Л», «Ювелир Трейд Л», «Вереск» — четыре последних занимаются производством ювелирных изделий и аналогичных изделий. При этом «Вереск», «Ювемаст Л» и «Ювелир Трейд Л» были ликвидированы, соответственно, в 2018, 2016, 2015 годах. Чистая прибыль всех остальных компаний Дмитриева за 2024 год составила 1,5 млн рублей. Ясно, что с такими деньгами «современное сооружение с функциональным и лаконичным дизайном, с фасадами из витражного стекла», как об этом говорится в телеграм-канале администрации Липецка, не возвести.
Напомним, что сразу же после сноса «Спутника» Алексей Дмитриев заявил, что собирается построить на месте «Спутника» трехэтажный административно-торговый комплекс.
Но против уплотнения существующей застройки площади Победы выступила как мэрия, так и депутаты горсовета, которые назвали проект нового здания конюшней, предложив использовать участок под рекреационные цели. В 2021 году большинство участников общественных слушаний выступили против строительства торгового центра, предложив разбить на этом месте сквер. Поэтому собственник земельного участка сильно изменил свои планы как в части внешнего вида здания, сделав его двухэтажным, так и уличного благоустройства.
В нынешнем проекте территория вокруг торгового центра будет с газоном и декоративными насаждениями. В освещенном мини-скверике появятся урны и лавочки. У нового «Спутника» предусмотрены пешеходная зона, парковка с местами для инвалидов, велопарковки и зарядки для электрокаров.
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