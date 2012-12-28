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1227
52 минуты назад
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С застрелившего подростка сотрудника ГАИ сняли обвинения

С застрелившего подростка сотрудника ГАИ сняли обвинения

Уголовное дело в отношении капитана полиции, обвиненного в превышении должностных полномочий, прекращено региональным Следкомом.

Сегодня — первый день работы липецкого автоинспектора Виктора З. после длительной паузы, связанной с его обвинением в превышении должностных полномочий с применением оружия, повлекшим тяжкие последствия для потерпевшего. Уголовное дело в отношении 40-летнего капитана полиции по пунктам «б» и «в» части третьей 286-й статьи УК РФ, возбужденное в сентябре прошлого года региональным управлением Следственного комитета РФ, прекращено.

Поводом для громкого уголовного дела стали ночные события 20 сентября, когда старший инспектор ДПС во время погони за автомобилем «ВАЗ-2115» применил оружие. Одна из выпущенных им пуль попала в голову 16-летнего пассажира машины, которой управлял его 17-летний приятель. Раненого в состоянии комы доставили в областную клиническую больницу. Через несколько дней в реанимации областной детской больницы констатировали смерть головного мозга пострадавшего. Когда парнишка был еще жив, Следком возбудил в отношении автоинспектора уголовное дело. В то же время в УМВД РФ по Липецкой области сразу же после трагедии GOROD48 сообщили, что автоинспектор действовал в соответствии с законом «О полиции»:

«В ходе преследования правонарушитель на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения не реагировал. Он грубо нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения. В соответствии с Законом «О полиции» сотрудник произвел несколько выстрелов — предупредительный и по колесам транспортного средства. После остановки автомобиля водитель скрылся, но, в кратчайшие сроки был задержан и доставлен в следственные органы. Пассажир, получивший ранение, был госпитализирован».

В Следкоме уголовное дело не комментировали, в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области тоже.

Однако GOROD48 на условиях анонимности удалось поговорить с коллегами Виктора.

— Считаю, что он ни в чем не виноват. Он действовал по закону «О полиции». Он был обязан поступить так, как он это сделал: должностная инструкция предписывает применять табельное оружие в таких случаях, — сказал один автоинспектор.

— Вы же знаете, в каких обстоятельствах мы живем. Наша область находится не так уж и далеко от зоны военных действий. А тут — три часа ночи. «Пятнашка» без госномеров — на такие у нас всегда ориентировки. Их всегда следует остановить и досмотреть. Но водитель машины не выполнил законных требований остановится. Наоборот, попытался оторваться от патруля (позже нам стало известно, что за два часа до этого водитель совершил ДТП и покинул место аварии). На высокой скорости беглец погнал по встречке и пешеходным зонам. Патруль через громкоговоритель не раз предупредил водителя о намерении применить оружие. Потом Виктор дважды выстрелил в воздух. Машина продолжила лететь — сначала по улице Сержанта Кувшинова через 19-й микрорайон, потом по Московской, ушла на елецкий выезд. Сотруднику не осталось ничего, кроме как начать стрелять по колесам, тем более что впереди была федеральная трасса. Кто там за рулем, черт его знает! Может, ДРГ, ведь машина мчалась в сторону военного объекта, — добавил второй, более словоохотливый, дорожный полицейский.

Почти год обвиняемый в превышении должностных полномочий автоинспектор был отстранен от службы и жил на начисляемую ему минимальную зарплату. И вот сегодня после длительного перерыва он снова приступил к исполнению своих служебных обязанностей.
погоня
стрельба
ДПС
ранение
подросток
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Яма и дороги
20 минут назад
Бестолковку водителя надо было . А пассажир может отговаривал
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ВБД
32 минуты назад
Молодец!Только долго его мурыжили.Работай брат,только не подведи.
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САИ
37 минут назад
Считаю, что инспектор не виноват, поступил правильно, а претензии к родителям за безо ответственность своих чад.
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сочувствую
41 минуту назад
Стрелковая подготовка у капитана очень слабая. Где колёса - а где погибший пассажир
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Дед Пихто
6 минут назад
Ты сам-то ночью из движущегося автомобиля в другой движущийся автомобиль хоть разок из всей обоймы попадёшь, снайпер диванный?
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АL
16 минут назад
Вы так судите о стрелковой подготовке капитана, как будто сами без промаха бъете по колесам в движении.
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Губернатор деревни
21 минуту назад
а ты снайпер наверно пистолет по телеку видел, капитан выполнял свои обязаности и выполнял их правильно.
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