С застрелившего подростка сотрудника ГАИ сняли обвинения

С застрелившего подростка сотрудника ГАИ сняли обвиненияУголовное дело в отношении капитана полиции, обвиненного в превышении должностных полномочий, прекращено региональным Следкомом.Сегодня — первый день работы липецкого автоинспектора Виктора З. после длительной паузы, связанной с его обвинением в превышении должностных полномочий с применением оружия, повлекшим тяжкие последствия для потерпевшего. Уголовное дело в отношении 40-летнего капитана полиции по пунктам «б» и «в» части третьей 286-й статьи УК РФ,региональным управлением Следственного комитета РФ, прекращено.Поводом для громкого уголовного дела стали, когда старший инспектор ДПС во время погони за автомобилем «ВАЗ-2115» применил оружие. Одна из выпущенных им пуль попала в голову 16-летнего пассажира машины, которой управлял его 17-летний приятель. Раненого в состоянии комы доставили в областную клиническую больницу. Через несколько дней в реанимации областной детской больницы. Когда парнишка был еще жив, Следком возбудил в отношении автоинспектора уголовное дело. В то же время в УМВД РФ по Липецкой области сразу же после трагедии GOROD48 сообщили, что автоинспектор действовал в соответствии с законом «О полиции»:«В ходе преследования правонарушитель на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения не реагировал. Он грубо нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения. В соответствии с Законом «О полиции» сотрудник произвел несколько выстрелов — предупредительный и по колесам транспортного средства. После остановки автомобиля водитель скрылся, но, в кратчайшие сроки был задержан и доставлен в следственные органы. Пассажир, получивший ранение, был госпитализирован».В Следкоме уголовное дело не комментировали, в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области тоже.Однако GOROD48 на условиях анонимности удалось поговорить с коллегами Виктора.— Считаю, что он ни в чем не виноват. Он действовал по закону «О полиции». Он был обязан поступить так, как он это сделал: должностная инструкция предписывает применять табельное оружие в таких случаях, — сказал один автоинспектор.— Вы же знаете, в каких обстоятельствах мы живем. Наша область находится не так уж и далеко от зоны военных действий. А тут — три часа ночи. «Пятнашка» без госномеров — на такие у нас всегда ориентировки. Их всегда следует остановить и досмотреть. Но водитель машины не выполнил законных требований остановится. Наоборот, попытался оторваться от патруля (позже нам стало известно, что за два часа до этого водитель совершил ДТП и покинул место аварии). На высокой скорости беглец погнал по встречке и пешеходным зонам. Патруль через громкоговоритель не раз предупредил водителя о намерении применить оружие. Потом Виктор дважды выстрелил в воздух. Машина продолжила лететь — сначала по улице Сержанта Кувшинова через 19-й микрорайон, потом по Московской, ушла на елецкий выезд. Сотруднику не осталось ничего, кроме как начать стрелять по колесам, тем более что впереди была федеральная трасса. Кто там за рулем, черт его знает! Может, ДРГ, ведь машина мчалась в сторону военного объекта, — добавил второй, более словоохотливый, дорожный полицейский.Почти год обвиняемый в превышении должностных полномочий автоинспектор был отстранен от службы и жил на начисляемую ему минимальную зарплату. И вот сегодня после длительного перерыва он снова приступил к исполнению своих служебных обязанностей.