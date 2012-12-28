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769
46 минут назад
9

В Анапе на липчанина напал скат

Скат-хвостокол поразил жителя Липецка Александра на центральном пляже.

На центральном пляже Анапы, куда несмотря на запреты из-за загрязнения нефтепродуктами все равно устремились тысячи россиян, произошел необычный инцидент: мужчину ужалил ядовитый скат-хвостокол. Пострадавший — Александр Александрович из Липецка, отдыхающий в санатории «ДиЛУЧ».

«Когда я выходил из моря, меня поразила страшная боль в голеностопе. Я думал, что нарвался на бутылку разбитую или банку, вынесенную штормом. Ногу начало сводить уже в воде, корёжить. Выхожу, кровь идет уже потоком. Народ набежал, смотрят, ажиотаж такой. Из кафе выбежала девочка, перекисью водорода обработала. Потом подошел спасатель, сразу же определил, что это скат-хвостокол», — цитирует Александра Александровича Telegram-канал «Анапское Черноморье».

Яд этого ската вызывает сильную боль, спазмы, падение давления и учащенное сердцебиение. У Александра четвертый день не спадает опухоль и болит нога, и он вынужден обратиться к хирургу.

— Местные, кстати, сказали, что это редкий случай. И знаете, я даже не исключаю, что это нападение не случайно. Или так на него мазут подействовал, что он активизировался, или он мстит людям за то, что они допустили эту страшную катастрофу. Укусит еще не раз, я уверен, — заявил липчанин журналистам.
нападение ската
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Ентот пэтриот
15 минут назад
Липчанин укусил ската в Анапе?
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Виктория
16 минут назад
Всё не сидится дома ищут на жопу приключения ?
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1
25 минут назад
даже гады черного моря уже наслышаны про липчан
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Стив Ирвин
26 минут назад
передаёт привет, если выживет напишите здесь новость через пару дней
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Это
30 минут назад
Это хорошая новость. Реально хорошая. Значит, даже в одном из самых грязных морей всё ещё теплится жизнь. Это же Чёрное море, не Красное, не Средиземное! Это просто удивительно.
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Джем
38 минут назад
Мне кажется, что люди переводящие деньги мошенникам, более разумны, чем те кто отдыхают в Анапе. По крайней мере они отделались только потерей денег.
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Коммунист
34 минуты назад
И в самом деле. Зачем какая-то Анапа, когда есть Средиземноморье
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Правда
28 минут назад
И в самом деле. Зачем какая-то Анапа, когда есть Средиземноморье Может Матырское Средиземноморье.
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Сергей
29 минут назад
И в самом деле. Зачем какая-то Анапа, когда есть Средиземноморье Человек или члены его семьи попросту могут быть невыездными в силу должности. Так бывает, поверьте. Увы.
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