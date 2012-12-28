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37-летний липчанин получил 22 года колонии строгого режима за изнасилование 11-летней девочки
Происшествия
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46 минут назад
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В Анапе на липчанина напал скат
Скат-хвостокол поразил жителя Липецка Александра на центральном пляже.
«Когда я выходил из моря, меня поразила страшная боль в голеностопе. Я думал, что нарвался на бутылку разбитую или банку, вынесенную штормом. Ногу начало сводить уже в воде, корёжить. Выхожу, кровь идет уже потоком. Народ набежал, смотрят, ажиотаж такой. Из кафе выбежала девочка, перекисью водорода обработала. Потом подошел спасатель, сразу же определил, что это скат-хвостокол», — цитирует Александра Александровича Telegram-канал «Анапское Черноморье».
Яд этого ската вызывает сильную боль, спазмы, падение давления и учащенное сердцебиение. У Александра четвертый день не спадает опухоль и болит нога, и он вынужден обратиться к хирургу.
— Местные, кстати, сказали, что это редкий случай. И знаете, я даже не исключаю, что это нападение не случайно. Или так на него мазут подействовал, что он активизировался, или он мстит людям за то, что они допустили эту страшную катастрофу. Укусит еще не раз, я уверен, — заявил липчанин журналистам.
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