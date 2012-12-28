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1375
44 минуты назад
8

В школе за миллиард упали потолки

Оперативных комментариев о происшествии GOROD48 от администрации Грязинского района не получил.

Сегодня в грязинской школе №1 попадали потолки. Возможно, прохудилась кровля, и вода от пролившегося ночью тропического ливня залила здание.

— Никаких по ходу отпусков не будет. Это коллапс, — звучит за кадром видео с последствиями потопа.

На видео — жуткая картина: залитые водой и рухнувшие на пол размокшие подвесные потолки.

Получить оперативную информацию в отделе образования администрации Грязинского муниципального района не удалось. Все телефоны ведомства молчали. В приемной главы района Владимира Рощупкина GOROD48 сообщили, что весь коллектив отдела образования уехал в аварийную школу, и что до 16:00 нам ничего никто не скажет.

Напомним, что школе №1 в Грязях — всего три года. Свои двери детям новостройка на 800 мест (с бассейном) открыла 1 сентября 2022 года. Ее строительство обошлось в 1,2 млрд рублей.

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такой была школа во время открытия 
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Лоя
4 минуты назад
Это новая школа что же с ней будет к 20-ти годам.
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гость
18 минут назад
Теперь дождь виноват будет.
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Тетка
24 минуты назад
Вот так сейчас строят за миллиарды. И никто отвечать не будет.
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С Дачного
24 минуты назад
Школа за миллиард, а потолки самые дешёвые и вредные! Яб сарае такие для кур не стал вешать, а тут для детей.
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Вопрос
29 минут назад
А при чём здесь коллектив школы?
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Лина
31 минуту назад
Надо было строить за миллион. Дольше бы простояла
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Профсоюз
35 минут назад
Коллектив должен быть в отпуске и не должен работать за строителей. Пусть стромтели ведут уроки.
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гость
40 минут назад
Кто строил?
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