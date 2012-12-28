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Происшествия
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44 минуты назад
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В школе за миллиард упали потолки
Оперативных комментариев о происшествии GOROD48 от администрации Грязинского района не получил.
— Никаких по ходу отпусков не будет. Это коллапс, — звучит за кадром видео с последствиями потопа.
На видео — жуткая картина: залитые водой и рухнувшие на пол размокшие подвесные потолки.
Получить оперативную информацию в отделе образования администрации Грязинского муниципального района не удалось. Все телефоны ведомства молчали. В приемной главы района Владимира Рощупкина GOROD48 сообщили, что весь коллектив отдела образования уехал в аварийную школу, и что до 16:00 нам ничего никто не скажет.
Напомним, что школе №1 в Грязях — всего три года. Свои двери детям новостройка на 800 мест (с бассейном) открыла 1 сентября 2022 года. Ее строительство обошлось в 1,2 млрд рублей.
такой была школа во время открытия
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