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Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
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24 минуты назад
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Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»

Других мер воздействия на владельца аварийного здания у правительства не осталось. Тем временем областное министерство спорта уже ищет для юных гребцов из школы олимпийского резерва новую базу.

В прошлом году GOROD48 опубликовал фоторепортаж «Многострадальный «Фрегат». И ему никто не рад». Тогда главный владелец здания, предприниматель Юрий Фадеев, заявил, что стал заложником власти: при мэре Гулевском ему не разрешили нарастить здание до пяти этажей под ресторанно-гостиничный комплекс, танцпол, бассейн, фитнес-клуб. А потом у него закончились свободные деньги и в 2011 году «Фрегат» закрылся как нерентабельный. По его словам, в нынешней ситуации он не может обеспечить круглосуточную охрану здания и что все его надежды — на интерес со стороны инвесторов, ведь эту зону — Нижний парк, пляж, Зеленый остров, активно развивают мэрия и губернатор.

А этой весной министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области обратилось с иском Юрию Фадееву о сносе самовольно реконструированного им здания 1951 года постройки, а в случае отказа — сносе «Фрегата» за счет бюджета с последующим взысканием с ответчика всех расходов.

— Это не дело — почти руины в популярном месте отдыха. Мы, как владельцы земельного участка площадью 5,6 тысяч квадратных метра хотели бы, конечно, чтобы Фадеев привел здание в порядок, но предприниматель в его благоустройство не вкладывается. И сейчас «Фрегат» находится в предаварийном, недопустимом состоянии, что угрожает жизни и здоровью людей, которые в нем находятся, — сказала GOROD48 региональный министр имущественных и земельных отношений Ирина Никитенкова.

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Состояние «Фрегата» и на вид-то плохонькое, но чиновники опираются еще и на экспертизу по предыдущему, еще от 2023 года, иска областного управления имущественных и земельных отношений к Фадееву о приведении здания в надлежащее санитарно-техническое состояние. Специалист ФГБУ «Липецкая лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции Александр Максимов пришел к выводу о том, что конструктив «Фрегата» имеет деформации и дефекты, зданию грозит обрушение. В самом большом помещении площадью 1,6 тысячи кв. м «инженерное оборудование демонтировано, отсутствуют ограждения на открытых площадках и лестничных клетках, оконные проемы демонтированы, внутренняя отделка пришла в негодность...».

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Эксперт отметил «массовую деформацию кровельного покрытия, массовую деформацию кирпичных стен и колонн, множество сквозных трещин на всю высоту этажей, разрушение кладки, разрушение плит перекрытия».

В итоге только в 2024 году департамент развития территории мэрии составил на Фадеева 18 административных дел о невыполнении в установленный срок предписаний об устранении нарушений в сфере благоустройства на общую сумму 6 100 рублей, а с начала этого года — еще четыре административки на 2 000 рублей.

Юридически «Фрегат» принадлежит нескольким собственникам. Центральная часть, которая некогда была трехэтажной (о чем свидетельствуют как архивные фото, так и выводы того же эксперта Максимова), стала двухэтажной: верхний ярус здания снес все тот же Фадеев. Сейчас ему принадлежат помещения (часть которых должным образом не зарегистрирована) общей площадью чуть более 3 000 кв. м. В собственности регионального правительства находятся два крыла: одно занимает ОКУ «Управление ГПСС по Липецкой области (288 кв. м), другое — спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта (625 кв. м). Еще 26,8 кв. м находятся в собственности мэрии — помещение арендовал Клуб моржей, а 130 кв. м принадлежат предпринимателю Дмитрию Емельянову.

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Арбитражный суд пока не принял решений ни по одному из исков министерства имущественных и земельных отношений. По первому, от 2023 года, судья Артем Коровин, взял паузу до окончания второго процесса, у судьи Ирины Тетеревой. Но Тетерева почему-то отказалась приобщить к материалам дела о сносе «Фрегата» ранее проведенную экспертизу Александром Максимовым. В своем процессе Тетерева объявила перерыв до осени.

— Из материалов этих дел следует, что Фадеев изменил конструктив и площадь здания, не имея никаких разрешений на реконструкцию объекта и со стороны собственников иных помещений — Липецкой области, администрации Липецка. Своими действиями предприниматель причинил ущерб имуществу области, общему имуществу здания, а его бесхозяйное содержание привело к недопустимости в нем пребывания. Это здание в свое время хотели у Фадеева выкупить, предлагали ему 40 миллионов рублей. Но его аппетиты лишь росли в ходе переговоров. Поэтому в сложившейся ситуации я вижу только один выход — решение суда о сносе «Фрегата», который, кстати, не имеет статуса объекта культурного наследия. Уверена, что найдутся желающие возвести на его месте значимый для города объект, — подытожила Ирина Никитенкова.

Судебный процесс по иску о сносе «Фрегата» привел к появлению слухов о том, что его снесут уже этим летом. В итоге в редакцию GOROD48 обратилась мать одного из воспитанников липецкой спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта с жалобой на то, что всех детей, занимающихся греблей, переводят с базы на улицы Карла Маркса, 30 (то самое левое крыло «Фрегата», находящееся в областной собственности) на улицу Левобережную, 6А, принадлежащую городскому детско–юношескому центру «Спортивный». А там — «пустое поле, бараки и полное отсутствие условий для тренировок».

«На собрании родителей ребят, которые занимаются греблей на байдарках и каноэ спортшколы директор Стародубровская Валерия Вадимовна сообщила, что база на Карла Маркса, 30 находится в аварийном состоянии и детей переселяют на Левобережную, 6А. Туда, где в этом году уже должны были построить гребной центр. Но по факту на этом месте пустое поле, бараки и полное отсутствие условий для тренировок детей!»

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Корреспондент GOROD48 побывал и на Левобережной, 6А, и в левом крыле «Фрегата», где тренируются юные гребцы. И ситуация — не в пользу нового места. Тренеры спортшколы рассказали, что Левобережная, 6А вовсе не пригодна к размещению детей. Во-первых, там проходной двор: по вечерам и в выходные на территории ГДЮЦ «Спортивный» полно горожан, паркующих свои катера и моторные лодки. Во-вторых, вдоль берега проходит главное русло реки. Это опасное для детей место: сразу под берегом — более двух метров глубины. Все поросло травой и кустарником. Упади с гнилого деревянного причала в воду не умеющий плавать подросток — беды не миновать. В-третьих, все на этой базе старое и жуткое. На берегу валяются списанные лодки, стоят пирамидками пустые бочки из-под ГСМ. Туалет — типа сортир. Никаких помещений для размещения детей нет вовсе.

То ли дело — база на Карла Маркса, 30. Там заводь. Там тихо и мелко. Там есть все условия для тренировок.

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Одна беда: между двухэтажным корпусом спортшколы и основным зданием «Фрегата», принадлежащим коммерсанту Фадееву, находится одноэтажное помещение для тренировок гребцов, над которым течет кровля. Это — единственный минус этого отделения школы олимпийского резерва. Так зачем же отсюда уходить, если можно лишь перестелить рубероид на крыше?

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Ответ на все наши вопросы дала региональный министр физической культуры и спорта Ксения Казакова.

По ее словам, искать варианты перевода юных спортсменов на другие места, на Левобережную, 6А в ГДЮЦ «Спортивный» или на Левобережную, 28, где тренируются другие воспитанники школы олимпийского резерва — по академической гребле и парусному спорту — заставил иск о сносе «Фрегата». Но Левобережная, 6А не подошла из-за отсутствия там всяких условий для детского спорта, а Левобережная, 28 будет в таком случае перенаселена. Но уже понятно, что суд пока не вынесет никакого решения по иску правительства области — в процессе объявлен длительный перерыв. А раз так, то байдарочники и каноисты будут заниматься на своей существующей базе. Так что лето пройдет без изменений. А что будет потом — покажет время. Министерство физической культуры и спорта сейчас прорабатывает вопрос о будущем месте тренировок гребцов на байдарках и каноэ, держа в уме самый неприятный исход — о сносе «Фрегата».

— Мы не сделаем того, чтобы детям стало хуже, — резюмировала Ксения Казакова.
«Фрегат»
благоустройство
спортшкола
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Ждем ЖК Фрегат 2?
4 минуты назад
А на проспекте 60 лет СССР 6\4 не хотите снести? Или там земля не такая хорошая?
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