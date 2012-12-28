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Общество
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23 минуты назад
В Липецке затопило участковый пункт: полиция судится с управляющей компанией
И требует компенсацию в 1,9 миллиона рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в оперативном управлении УМВД России по городу Липецку находятся два нежилых помещения на первом этаже многоквартирного дома №33А по улице 50 лет НЛМК, где размещается участковый пункт полиции. 3 февраля этого года в результате порыва системы общего горячего водоснабжения помещения были залиты и стали непригодными для дальнейшей эксплуатации. Повреждены напольное покрытие, обои, потолки, межкомнатные двери и мебель.
УМВД России по городу Липецку направило в адрес управляющей компании претензию с требованием о возмещении ущерба. Но УК на это добровольно не пошла.
Управляющая компания не согласна с заявленными требованиями, так как УМВД России по Липецку не подавало заявок в аварийную службу управляющей компании по факту неисправности общедомовых сетей. Пока рассмотрение дела отложено на 5 октября для возможного урегулирования спора мирным путем.
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