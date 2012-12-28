В Липецке затопило участковый пункт: полиция судится с управляющей компанией

И требует компенсацию в 1,9 миллиона рублей.

Арбитражный суд рассматривает иск УМВД России по Липецку к ООО «Управляющая компания «Флагман» о взыскании ущерба в 1,9 миллиона рублей за залитие участкового пункта полиции.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в оперативном управлении УМВД России по городу Липецку находятся два нежилых помещения на первом этаже многоквартирного дома №33А по улице 50 лет НЛМК, где размещается участковый пункт полиции. 3 февраля этого года в результате порыва системы общего горячего водоснабжения помещения были залиты и стали непригодными для дальнейшей эксплуатации. Повреждены напольное покрытие, обои, потолки, межкомнатные двери и мебель.УМВД России по городу Липецку направило в адрес управляющей компании претензию с требованием о возмещении ущерба. Но УК на это добровольно не пошла.Управляющая компания не согласна с заявленными требованиями, так как УМВД России по Липецку не подавало заявок в аварийную службу управляющей компании по факту неисправности общедомовых сетей. Пока рассмотрение дела отложено на 5 октября для возможного урегулирования спора мирным путем.