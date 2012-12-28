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Происшествия
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30 минут назад
За 22 пачки сигарет без электронных документов — штраф в 100 000 рублей
Сами сигареты уничтожат.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время внеплановой выездной проверки, проведенной в ноябре–декабре 2025 года на производственной площадке предприятия в Усмани были обнаружены 22 пачки сигарет без электронных универсальных передаточных документов в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров. То есть общество хранило продукцию, на которую отсутствовали документы, подтверждающие легальность ее оборота.
22 пачки сигарет по решению суда уничтожат.
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