За 22 пачки сигарет без электронных документов — штраф в 100 000 рублей

Сами сигареты уничтожат.

Арбитражный суд Липецкой области оштрафовал на 100 000 рублей ОАО «Усмань-Табак» за оборот продукции без электронных документов (по части пятой статьи 14.67 КоАП РФ «Несоблюдение запретов в области производства или оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции»).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время внеплановой выездной проверки, проведенной в ноябре–декабре 2025 года на производственной площадке предприятия в Усмани были обнаружены 22 пачки сигарет без электронных универсальных передаточных документов в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров. То есть общество хранило продукцию, на которую отсутствовали документы, подтверждающие легальность ее оборота.22 пачки сигарет по решению суда уничтожат.