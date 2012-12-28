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Общество
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58 минут назад
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С 1 августа посещение лесов снова запрещено
Предыдущий запрет действовал до 31 июля.
Ограничения введены в границах Грязинского, Данковского, Добровского, Донского, Елецкого, Задонского, Тербунского, Усманского, Чаплыгинского лесничеств на землях лесного фонда и Липецкого лесничества, расположенного на землях городского округа Липецк.
Предыдущий запрет на посещение лесов действовал с 11 по 31 июля в 10 лесничествах Липецкой области: Липецкого, Грязинского, Данковского, Добровского, Донского, Елецкого, Задонского, Тербунского, Усманского и Чаплыгинского. Ограничение также было связано с установившейся жарой.
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