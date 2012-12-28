«Так нельзя!»: бывший главный учитель Липецка выступил против детских садов на первых этажах многоэтажек
Для пострадавших от атаки БПЛА открыты «горячие линии» психологической и правовой помощи
Происшествия
3759
сегодня, 09:01
3
Пострадавшие при атаке БПЛА отказались от госпитализации
Их оказалось трое.
Один из них — сын погибшей погибшей в селе Подгорное 71-летней женщины. У него на фоне случившегося случился гипертонический криз. Еще два человека, живущих в разных местах Липецкой области, впали в состояние шока (одному из них были обработаны ссадины). Все они отказались от госпитализации. Со всеми работают психологи.
0
20
2
4
3
Комментарии (3)