Пострадавшие при атаке БПЛА отказались от госпитализации

Их оказалось трое.



В ходе ночного налета беспилотников пострадали три человека, сообщили GOROD48 в региональном министерстве здравоохранения.

Один из них — сын погибшей погибшей в селе Подгорное 71-летней женщины . У него на фоне случившегося случился гипертонический криз. Еще два человека, живущих в разных местах Липецкой области, впали в состояние шока (одному из них были обработаны ссадины). Все они отказались от госпитализации. Со всеми работают психологи.