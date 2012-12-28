Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже
Общество
1002
сегодня, 13:25
9
Искусственный интеллект подвел липчан под штрафы за парковки на законных основаниях
В мэрии ошибку заметили и исправили.
Этот факт возмутил водителей, ведь машины они ставили не на газон, а на отсыпанную ими асфальтобетонной крошкой и гравием парковку, которую оборудовали по всем правилам по решению общего собрания дома, в котором живут. Участок под стоянку разместили между домом и 103-м детсадом на участке, находящемся на территории, по кадастру закрепленному за многоэтажкой.
Ошибка, как выяснил GOROD48, случилась по вине искусственного интеллекта, который используется в комплексах фото-видеофиксации правонарушений «Дозор» департамента развития территории мэрии. В ведомстве ИИ обучили распознавать припаркованные в нарушение Правил благоустройства Липецка машины, но программное обеспечение не знало о том, что машины у дома №2 стояли совершенно законно. Разобравшись в ситуации, департамент аннулировал штрафы.
4
2
3
0
6
Комментарии (9)