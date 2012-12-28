Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В отношении ударившего 16-летнего подростка мужчины возбуждено уголовное дело
Общество
Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
Происшествия
Липчанин вернулся из украинского плена
Общество
Матери погибшего участника СВО отказали в выплате: на сторону женщины встал суд
Общество
21-летнего липчанина оштрафовали за запуск беспилотника на улице Катукова
Происшествия
Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже
Происшествия
На середине реки заметили девушку: её доставили на берег спасатели
Происшествия
«Тьфу-тьфу, сегодня на заправке нас благодарят!»
Общество
Липчане провели бессонную ночь: опасность атак БПЛА и ракет под утро
Общество
С застрелившего подростка сотрудника ГАИ сняли обвинения
Общество
Читать все
С застрелившего подростка сотрудника ГАИ сняли обвинения
Общество
«Тьфу-тьфу, сегодня на заправке нас благодарят!»
Общество
На десятерых липчан составили протоколы за купание в запрещённых местах
Общество
Искусственный интеллект подвел липчан под штрафы за парковки на законных основаниях
Общество
«Часы желаний» отлили на липецком заводе
Общество
Цены на бензин в Липецкой области продолжают расти
Общество
Избитому в парке 16-летнему велосипедисту провели сложную четырёхчасовую операцию
Происшествия
Фермер получил год колонии за махинации с грантом почти на два миллиона
Происшествия
Пять премьер и гастроли МХАТа: новый сезон в театре Толстого
Культура
Рабочий застрял на вершине строительного крана — его снимали спасатели
Происшествия
Читать все
Общество
1002
сегодня, 13:25
9

Искусственный интеллект подвел липчан под штрафы за парковки на законных основаниях

В мэрии ошибку заметили и исправили.

Интересный случай произошел с жителями дома №2 в 15-м микрорайоне Липецка. Те из них, кто парковался у дома, получили уведомления о штрафах за парковку на газоне.

Этот факт возмутил водителей, ведь машины они ставили не на газон, а на отсыпанную ими асфальтобетонной крошкой и гравием парковку, которую оборудовали по всем правилам по решению общего собрания дома, в котором живут. Участок под стоянку разместили между домом и 103-м детсадом на участке, находящемся на территории, по кадастру закрепленному за многоэтажкой.

Ошибка, как выяснил GOROD48, случилась по вине искусственного интеллекта, который используется в комплексах фото-видеофиксации правонарушений «Дозор» департамента развития территории мэрии. В ведомстве ИИ обучили распознавать припаркованные в нарушение Правил благоустройства Липецка машины, но программное обеспечение не знало о том, что машины у дома №2 стояли совершенно законно. Разобравшись в ситуации, департамент аннулировал штрафы.
ИИ
парковка
благоустройство
4
2
3
0
6

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Антонина
10 минут назад
Займитесь дворами, везде чернозём и грязь, мусор, перекопанно всё и вся вот что надо фиксировать
Ответить
Волк
14 минут назад
Опоздал на работу? Это ИИ виноват, аа ну ладно.
Ответить
Нло
15 минут назад
Когда на Булавина 8 прибор * ? Весь газон в машинах заставлен
Ответить
Житель
29 минут назад
Уважаемый мэр, как же так, закупили такой прибор. Дорого наверное обошелся. И как всегда ИИ ставит палки в колеса вашим чиновникам. То с зеленой волной на дорогах теперь с парковкой. Может быть не той дорогой идете, товарищи...
Ответить
Волк
44 минуты назад
Опоздал на работу? Это ИИ виноват, аа ну ладно.
Ответить
Sергий
50 минут назад
Не каждый пойдет оспаривать штраф, вот и свежая копейка.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 14:02
А своей головы нет у чиновников, можно сваливать на ИИ -да просто не прокатило с поборами.
Ответить
Мосякин
сегодня, 13:42
лучше бы аннулировал департамент
Ответить
Хорошо,
сегодня, 13:34
Что есть на кого свалить вину....
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить