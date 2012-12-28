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сегодня, 07:07
2
«Липецкие зори»: выпуск-2025 в фото
В этом году празднику «Липецкие зори» исполнилось 50 лет. О том, каким стал юбилейный бал выпускников, наш фоторепортаж.
Липецкие зори
выпускной
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Комментарии (2)
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Ирина
14 минут назад
Очень все красивые ! Дай Бог всем выпускникам мирного неба и исполнения всех мечт !
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Animal planet.
30 минут назад
Который в образе Петра 1,и охота было ему так заморачиваться?
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Комментарии (2)