Липецкая вечЁрка: труп в квартире, разборки в стиле 90-х и конец блошиного рынка в 9 микрорайоне
Мэрия Липецка выдала энергетикам уже более 500 предписаний на восстановление благоустройства после раскопок
Общество
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сегодня, 11:10
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Специалисты «Липецкэнерго» восстанавливают электроснабжение потребителей
Причиной временного перебоя электроснабжения части потребителей микрорайонов «Университетсткий», «Елецкий» и села Косыревка стало технологическое нарушение в сети.
К настоящему времени оперативно восстановлено энергоснабжение социально значимых объектов по резервным схемам. Предпринимаются все меры для скорейшего возобновления электроснабжения оставшихся потребителей.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании на официальном сайте, через мобильное приложение «Есть свет!».
Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).
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