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972
сегодня, 11:10
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Специалисты «Липецкэнерго» восстанавливают электроснабжение потребителей

Причиной временного перебоя электроснабжения части потребителей микрорайонов  «Университетсткий», «Елецкий» и села Косыревка стало технологическое нарушение в сети. 

Энергетики «Липецкэнерго» незамедлительно приступили к устранению последствий нарушения. В восстановительных работах задействовано необходимое количество бригад и спецтехники. 

К настоящему времени оперативно восстановлено энергоснабжение социально значимых объектов по резервным схемам. Предпринимаются все меры для скорейшего возобновления электроснабжения оставшихся потребителей.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании на официальном сайте, через мобильное приложение «Есть свет!».

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).

Комментарии (3)

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Сначала новые
Любитель
19 минут назад
Интересно, а что такое технологическое нарушение?)))
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Житель Университетского
58 минут назад
Электричество отключилось утром в 5:30. До сих пор у нас нет света, воды, не работают лифты в 25-этажном доме. Приготовить или разогреть еду тоже невозможно. Уже больше 6 часов.
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ничего нового
47 минут назад
Это же Университетский, обычное дело.
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