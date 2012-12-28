Специалисты «Липецкэнерго» восстанавливают электроснабжение потребителей

Причиной временного перебоя электроснабжения части потребителей микрорайонов «Университетсткий», «Елецкий» и села Косыревка стало технологическое нарушение в сети.

Энергетики «Липецкэнерго» незамедлительно приступили к устранению последствий нарушения. В восстановительных работах задействовано необходимое количество бригад и спецтехники.К настоящему времени оперативно восстановлено энергоснабжение социально значимых объектов по резервным схемам. Предпринимаются все меры для скорейшего возобновления электроснабжения оставшихся потребителей.Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании на официальном сайте, через мобильное приложение «Есть свет!».Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).