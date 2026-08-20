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Общество
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сегодня, 12:05
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«Тьфу-тьфу, сегодня на заправке нас благодарят!»
Считать машины, успокаивать водителей, перенаправлять к свободным колонкам, раз в полтора часа обновлять данные о наличии бензина и длине очереди — репортаж о буднях Марины и Ксении на липецкой АЗС.
Марина работает заместителем начальника отдела развития департамента территории мэрии и волонтерствует уже не в первый раз. Она не работала только в ночные смены. Их всего три. Первая начинается в 7 утра и заканчивается в 15 часов, третья — с 23 до 7. Если говорить об администрации города, то в третью смену, в ночь, стараются отправлять волонтерить мужчин.
— Задача волонтеров — быть в связке с работникам АЗС: информировать водителей о наличии видов топлива на заправке, упорядочивать очередь в потоки перед колонками, что касается системы «чёт-нечёт» и правых-левых баков, информировать водителей о том, когда закончится бензин, раз в полтора часа отправлять информацию на наш сервис о наличии всех видов топлива на заправке, длины очереди. То есть помогать людям с учетом пожеланий регионального оперштаба. Обо всем, что входит в компетенцию волонтеров, им рассказывают их кураторы, — сообщила GOROD48 вице-мэр Липецка Галина Кукушкина.
Но это теория. А как на практике? Как на волонтеров реагируют водители?
Марина говорит, что волонтеров сразу отправляют туда, где есть бензин. В целом отношение к ним хорошее. Негатива в свою сторону Марина почти не встречала, особенно после возобновления системы «чёт-нечёт». Очереди сразу стали вдвое короче.
— Тьфу-тьфу, сегодняшняя смена началась хорошо! Много людей говорит нам хорошие слова. Особенно благодарят, когда мы их перенаправляем к тем колонкам, где меньше машин.
... — Ветерана боевых действий можете заправить без очереди? — спрашивает наглухо, до глаз, одетый в камуфляж молодой парень, сидящий на пассажирском сидении старенькой «Киа». — Удостоверение есть.
Марина видит нечетный номер машины. Обращает на это внимание. Говорит, что в таком случае парню нужно задать этот вопрос работникам АЗС. Но машина просто резко уезжает.
Волонтеров инструктируют, что им делать, советуют избегать конфликтов. Если ситуация накаляется, нужно сообщить об этом персоналу заправки, который тревожной кнопкой вызовут на место конфликта ГБР.
— Как-то мужчина начал на меня голос повышать. «Кто ты такая? Чего мной командуешь?». Я вежливо спросила, почему он разговаривает на повышенных тонах? И он тут же успокоился. Кстати, на этой АЗС пришлось вызвать и ГБР к одному очень нервному водителю, но он тут же остыл, как только увидел бойцов в камуфляже, — говорит Марина.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области говорят, что никаких происшествий с участием водителей и волонтеров не зафиксировано.
Марина улыбается: некоторые не знают, с какой стороны в их машине бак. Кто-то путается в четных и нечетных цифрах. «Один мужчина возмутился тем, что ему отказали в заправке по четным дням: «У меня номер 786, в каком это месте я нечетный?» У девушки, приехавшей заправиться на новой машине сразу из автосалона, за 20 метров до колонки закончился бензин, и ей пришлось вызывать на АЗС менеджера салона, чтобы он помог ей дотолкать покупку до колонки...
— Чего вы стоите? Отгоните этого товарища!
— Как мы его отгоним?
— Пинком!
Возмущение водителя, выезжавшего с улицы Второй Индустриальной на проспект Победы, можно понять: на дороге у заправки кто-то оставил серебристый «Ларгус» со строительной лестницей на крыше. «Ларгус» мешает объезжать подъехавшие к колонкам машины. Волонтеры не увидели номера телефона водителя — воспитанные люди обычно оставляют его, написанным на бумажке, под стеклом в салоне. Марина разводит руками: хозяина машины нет, связаться с ним невозможно. Она и ее напарница Ксения, также сотрудница департамента развития территории, пытаются разгуливать один затор за другим из-за этого «Ларгуса».
Конечно, девушкам было бы лучше делать свою дело в департаменте, чем волонтерствовать, но они об этой допнагрузке отзываются с улыбкой: если можно помочь людям, то это сделать надо. «Сегодня один водитель нам сказал, что это самая лучшая заправка в плане организации работы. И нам такая оценка приятна».
Волонтеркам приходится быть диспетчерами, психологами и регулировщиками одновременно. Девушки с бейджами управляют очередью, успокаивают агрессию и успевают улыбаться в ответ на комплименты. На АЗС на волонтерок тоже не нахвалятся. «Девчонки молодцы! Они нам очень помогают». Водители также благожелательны к волонтерам. Только одна женщина-пассажир, пока ее спутник заправляет бак синей «Лады», жалуется на то, что кто-то обвинил их в нарушении очереди, с заезда в нее с поворота, девушка с бейджем, не разобравшись, встала на сторону водителя, который пытался качать права. «Но мы не стали ссорится».
…На спецобслуживание работает первая колонка. К ней подъезжает реанимобиль с бригадой медиков. Мужчина, который должен был опустить пистолет в бак своей легковушки, безропотно пропускает вперед машину с красным крестом.
К хвостам мини-очередей к колонкам вдруг пристроился фургончик аварийки «РИР Энерго». Оказалось, машину пропустил работник «Роснефти», который вместе с волонтерами разруливает разные ситуации перед подъездом к АЗС.
— Машина это ладно! По роду нашей работы нам не хватает на день лимитированных 30 литров, ведь у нас все оборудование работает на бензине. А в канистру заправиться нельзя! — водитель откидывает полог фургона, в котором стоит генератор и другой инструмент, необходимый для ликвидации аварийных ситуаций. — Улыбаемся, шутим, петляем через очереди, где шоколадочку дадим даме впереди нас, чтобы ее объехать… Спасибо, люди к нам относятся с пониманием.
У водителей в очереди — разные мнения насчет того, что происходит. Кто до сих пор считает, что причиной дефицита бензина является ажиотажный спрос (при корреспонденте GOROD48 пожилой водитель спросил, можно ли при залитом под крышку баке остаток от нормы в 30 литров залить в канистру). Кто винит олигархов, которым принадлежат НПЗ, мол, проблема отпадет, когда литр 95-го везде будут продавать по 150 рублей. Ну, а кто-то винит воздушные атаки на нефтепереработку…
В 9:05 к волонтерам выходит работница АЗС и объявляет: 95-го осталось на 45 машин! Говорят, во вторую волну топливной лихорадки, начавшейся на позапрошлой неделе, бензовозы не полностью сливаются на заправках, а делят содержимое цистерны на две-три. В итоге заправок с бензином становится чуть больше, но он и исчезает раньше. На этой вот заправке, выходит, его хватило на 2,5 часа. Кстати, вот как выглядела ситуация на АЗС по дням по данным сервиса топлива, в котором по Липецкой области указаны 183 АЗС. В прошлый четверг карта показывала 118 работающих заправок, в пятницу — 73, в субботу, — 67. В понедельник с бензином были только 52 АЗС, из них с АИ-95 — всего 12. Сегодня сервис показывает 75 АЗС с топливом, но АИ-95 на время написания этой статьи есть только на 20-ти.
Волонтеры пересчитывают машины у колонок и уходят вдоль очереди к перекрестку улиц Второй Индустриальной и Индустриальной, чтобы предупредить водителей, что за 95-м бензином можно уже не стоять. Вскоре на вышеупомянутом сайте появляется сообщение, что на этой АЗС осталось только дизтопливо. А на волонтерском сайте напротив указания этой заправки появилась запись: «95-й привезут к 7:00 21 августа».
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