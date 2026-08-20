«Тьфу-тьфу, сегодня на заправке нас благодарят!»

Считать машины, успокаивать водителей, перенаправлять к свободным колонкам, раз в полтора часа обновлять данные о наличии бензина и длине очереди — репортаж о буднях Марины и Ксении на липецкой АЗС.