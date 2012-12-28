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42 минуты назад
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Подышать в кулак и обняться: психолог посоветовала, как пережить атаку БПЛА

Главному внештатному специалисту по медицинской психологии министерства здравоохранения Липецкой области Олесе Колягиной сегодня пришлось работать с родственниками погибшей во время ночной атаки.

Психолог дала несколько советов липчанам, как пережить атаку беспилотников.

— Важно осознавать, что в этот момент человеку все равно будет страшно. Это защитная реакция организма. Важно самому себе сказать, да, мне страшно. Но в таком состоянии — это нормально, — говорит Олеся Колягина.

Из-за страха может начаться паника, которая выражается в учащении дыхания, у кого-то могут быть спазмы в конечностях. В этом случае психолог советует постараться выровнять дыхание. Если под рукой есть бумажный или целлофановый пакет, подышать в него. Если нет — в кулак. Сделать глубокий вдох и выдохнуть в кулак. Это поможет справиться с панической атакой.

— Мы столкнулись сейчас с тем, что дети очень сильно реагируют на эту ситуацию. Но дети реагируют на все через взрослых. Надо самим не паниковать и не наводить панику на других, — советует Олеся Колягина.

Во время объявления воздушной опасности обнимите близких, прижмите их к себе, дайте им тактильную поддержку. При этом психолог советует не замыкаться в себе, а проговаривать свои чувства близким людям: «Мне жутко, мне страшно».

— Проговаривая свои чувства, мы их из себя вытаскиваем. Для чего? Чтобы потом не впадать в паническую атаку. Если мы не проговорили чувства, это может подкрепиться мыслью, дальше закрепиться и уйти в паническую атаку. Поэтому очень важно чувства проговаривать, обсуждать их, — уверена психолог.

Когда «красный уровень» закончится, надо постараться побыстрее переключиться на обычный ритм жизни, чтобы мозг не фиксировался на том, что было страшно.

Психолог пояснила: на опасность у людей, как правило, две реакции. Человек либо спокоен, сдержан и не понимает, что с ним происходит. Либо из него начинают «лезть» эмоции: он плачет, злится, боится.

— Лучше, конечно, не сдерживаться. Если человек плачет, мы понимаем, что он переживает, что у него это свежее. А когда он сдерживает свои переживания, мы не знаем, во что это может вылиться, — считает Олеся Колягина.

По наблюдениям психолога, в последнее время липчане тревожнее не стали. Есть категория людей, которые изначально жили с повышенным уровнем тревожности, одни и так всего боялись, с ними часто случались панические атаки. Другая категория людей, которая к ситуации относится спокойнее, не стала паниковать больше.

Фото: из личного архива
психолог
БПЛА
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
да-уж
10 минут назад
За зарплату такого психолога из министерства, можно было, что то более действенное придумать.
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Лучше
27 минут назад
Перекреститься и прочитать молитву. Хотя в Липецке многие верующие даже "Отче Наш" не знают.
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Коммунист
11 минут назад
Каждое утро читаю и крещусь
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гость
28 минут назад
сказкотерапия
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Житель
31 минуту назад
Кому в кулак нужно подышать?
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Математик
35 минут назад
Вопрос про тревоги, зачем их включают, когда нет убежищ? Сегодня вторая была в 4 утра, чтобы люди перед работой не выспались?
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Ответ
25 минут назад
Затем,, что бы вы потом не спрашивали почему не включают сигнал тревоги?
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