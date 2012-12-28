Подышать в кулак и обняться: психолог посоветовала, как пережить атаку БПЛА

Главному внештатному специалисту по медицинской психологии министерства здравоохранения Липецкой области Олесе Колягиной сегодня пришлось работать с родственниками погибшей во время ночной атаки.

Психолог дала несколько советов липчанам, как пережить атаку беспилотников.— Важно осознавать, что в этот момент человеку все равно будет страшно. Это защитная реакция организма. Важно самому себе сказать, да, мне страшно. Но в таком состоянии — это нормально, — говорит Олеся Колягина.Из-за страха может начаться паника, которая выражается в учащении дыхания, у кого-то могут быть спазмы в конечностях. В этом случае психолог советует постараться выровнять дыхание. Если под рукой есть бумажный или целлофановый пакет, подышать в него. Если нет — в кулак. Сделать глубокий вдох и выдохнуть в кулак. Это поможет справиться с панической атакой.— Мы столкнулись сейчас с тем, что дети очень сильно реагируют на эту ситуацию. Но дети реагируют на все через взрослых. Надо самим не паниковать и не наводить панику на других, — советует Олеся Колягина.Во время объявления воздушной опасности обнимите близких, прижмите их к себе, дайте им тактильную поддержку. При этом психолог советует не замыкаться в себе, а проговаривать свои чувства близким людям: «Мне жутко, мне страшно».— Проговаривая свои чувства, мы их из себя вытаскиваем. Для чего? Чтобы потом не впадать в паническую атаку. Если мы не проговорили чувства, это может подкрепиться мыслью, дальше закрепиться и уйти в паническую атаку. Поэтому очень важно чувства проговаривать, обсуждать их, — уверена психолог.Когда «красный уровень» закончится, надо постараться побыстрее переключиться на обычный ритм жизни, чтобы мозг не фиксировался на том, что было страшно.Психолог пояснила: на опасность у людей, как правило, две реакции. Человек либо спокоен, сдержан и не понимает, что с ним происходит. Либо из него начинают «лезть» эмоции: он плачет, злится, боится.— Лучше, конечно, не сдерживаться. Если человек плачет, мы понимаем, что он переживает, что у него это свежее. А когда он сдерживает свои переживания, мы не знаем, во что это может вылиться, — считает Олеся Колягина.По наблюдениям психолога, в последнее время липчане тревожнее не стали. Есть категория людей, которые изначально жили с повышенным уровнем тревожности, одни и так всего боялись, с ними часто случались панические атаки. Другая категория людей, которая к ситуации относится спокойнее, не стала паниковать больше.