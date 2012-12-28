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На строительство коммунальных сетей Липецк получит 892 млн рублей кредита от правительства области
Общество
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сегодня, 15:22
На строительство коммунальных сетей Липецк получит 892 млн рублей кредита от правительства области
На эти деньги будет построен канализационный напорно-самотечный коллектор через реку Воронеж, а также теплосети и котельная в «Прометее».
По словам Татьяны Григоровой, средства в размере 892 млн рублей Липецк получит от правительства области как казначейский инфраструктурный кредит на проектирование и строительство напорно-самотечного канализационного коллектора с дюкерным переходом через реку Воронеж, реконструкции теплосетей и котельных на Соколе, в поселке Матырский, пансионата «Лесная сказка» и строительство котельной в спортивно-оздоровительном лагере «Прометей». Главный финансист городской администрации подчеркнула, что такой кредит Липецк получает от правительства области впервые. В этом году нужно будет освоить 90,7 миллиона рублей такой субсидии, рассчитанной на три года. За это время должны быть построены все вышеперечисленные объекты.
— Кредит позволит ускоренно провести необходимые процедуры контрактации на проектирование работ и на последующий поиск подрядчиков на строительство коллектора, теплосетей и котельных, — сказала чиновница.
В этот четверг на внеочередной сессии Липецкого горсовета депутаты проголосуют за увеличение доходов и расходов городской казны на эти 90,7 млн рублей. Таким образом, доходы городского бюджета составят 22,7 млрд рублей, а расходы — 25,9 миллиарда.
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