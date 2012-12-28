На строительство коммунальных сетей Липецк получит 892 млн рублей кредита от правительства области

На эти деньги будет построен канализационный напорно-самотечный коллектор через реку Воронеж, а также теплосети и котельная в «Прометее».

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета с подачи председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой депутаты проголосовали за увеличение параметров муниципального бюджета по доходам и расходам на 90,7 млн рублей.По словам Татьяны Григоровой, средства в размере 892 млн рублей Липецк получит от правительства области как казначейский инфраструктурный кредит на проектирование и строительство напорно-самотечного канализационного коллектора с дюкерным переходом через реку Воронеж, реконструкции теплосетей и котельных на Соколе, в поселке Матырский, пансионата «Лесная сказка» и строительство котельной в спортивно-оздоровительном лагере «Прометей». Главный финансист городской администрации подчеркнула, что такой кредит Липецк получает от правительства области впервые. В этом году нужно будет освоить 90,7 миллиона рублей такой субсидии, рассчитанной на три года. За это время должны быть построены все вышеперечисленные объекты.— Кредит позволит ускоренно провести необходимые процедуры контрактации на проектирование работ и на последующий поиск подрядчиков на строительство коллектора, теплосетей и котельных, — сказала чиновница.В этот четверг на внеочередной сессии Липецкого горсовета депутаты проголосуют за увеличение доходов и расходов городской казны на эти 90,7 млн рублей. Таким образом, доходы городского бюджета составят 22,7 млрд рублей, а расходы — 25,9 миллиарда.