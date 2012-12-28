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Общество
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сегодня, 15:33
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Блошиный рынок переедет на рынок «Спутник» в течение августа
В это же время барахолка в сквере на улице Космонавтов прекратит свое существование.
— На наших встречах с продавцами блошиного рынка на Космонавтов, который давно стал барахолкой, больше местом общения людей, чем местом торговли, выяснилось, что проблема как раз с ними, а не с торговцами антиквариатом, которых не наберется и двух десятков. Те, кто привозит на нынешний рынок свой товар из разных районов города и даже из сел ношеные обувь и одежду, бывшую в употреблении бытовую технику, книги, всякие ложки-поварешки ни в какую не хотят переезжать на рынок «Спутник». Они просто не хотят смириться с тем, что торговли с земли всяким хламом на Космонавтов скоро не будет. Там — сквер, созданный за бюджетные средства для отдыха жителей этого района. Это место изначально не должно было стать местом стихийной торговли, которое не отвечает требованиям ни по безопасности, ни по организации, ни по комфорту, — сказал GOROD48 начальник управления потребительского рынка администрации Липецка Антон Мамонов.
В своем нынешнем виде блошиный рынок заработал в мае 2023 года. Тогда администрация Липецка подписала с Ассоциацией содействия развитию местных товаропроизводителей и кооперативов области контракт на организацию ярмарки в 9-м микрорайоне. Руководители Ассоциации братья Алексей и Евгений Усовы решили часть торговых мест на нем предоставлять продавцам бесплатно, часть сдавать в аренду. Тогда же заявлялось, что мест для продажи ношеной одежды и обуви на ярмарке точно не останется, а торговля сконцентрируется на антиквариате, предметах быта, инструментах, коллекционных товарах — марках, открытках, значках и т. п. Но этого не случилось. К торговцам антиквариатом тем, что может заинтересовать горожан и гостей Липецка, быстро присоседились желающие продать всякий хлам с картонок и целлофана. Предприниматели Усовы не сумели реализовать свой бизнес-проект. Так сквер по выходным превратился в барахолку.
Стихийная торговля в 9-м микрорайоне стала поводом недовольства как местных жителей, так и городских служб: тут нет туалетов, а всякое не проданное старье продавцы сносят на ближайшие контейнерные площадки, захламляя их. Более того, асоциальный элементы тут же выбирают из этого мусора то, что потом пытаются продать на том же рынке! Жители района устали от такого соседства. Все рейды по этой барахолке кончались ничем — продавцов становилось все больше. На этой истории нужно было ставить точку. Но в мэрии решили не рубить сплеча, не просто закрыть этот рынок в его существующей форме, а найти ему иное место, где продавцы специфическим товаром никому бы не мешали.
— Мы понимали, что это непростое решение. Надо было не просто закрыть блошиный рынок, а найти ему альтернативное место. Поэтому мы провели несколько встреч с торговцами барахолки, выслушали их предложения, обсудили компромиссные варианты размещения торговой площадки, которая бы устроила и горожан, и муниципалитет, — говорит Антон Мамонов.
Продавцы попросили найти им новое место неподалеку от нынешнего. Например, на пустыре между «железным» рынком и домами №94а, 96а и 96б на улице Космонавтов. Но этот вариант возмутил жителей этих многоэтажек. Была обсуждена возможность переезда рынка через дорогу, к больнице скорой медицинской помощи. Но жители находящихся там домов тоже выступили против новых соседей.
В итоге альтернативой стал рынок «Спутник». То его место, где весной торгуют рассадой, летом и осенью — фруктами и овощами.
— Мы проговаривали перенос туда не только тех, кто торгует антиквариатом, но и вменяемых продавцов с барахолки. Большинству тех, кто торгует предметами старины, этот вариант понравился — это же место с самым большим трафиком! Они готовы арендовать павильоны, чтобы не торговать с земли. Но большинство тех, кто торгует обычными старыми вещами, не интересными покупателям, пока отказываются переселяться на рынок «Спутник», ведь там нужно будет платить за место сто рублей в день. По их словам, им это накладно. На каждый наш довод у продавцов барахолки находятся десятки контраргументов, начиная от того, что кому-то не хватает пенсии на жизнь и заканчивая отсылкой к иностранному опыту существования блошиных рынков, — объясняет ситуацию начальник городского управления потребительского рынка.
Итак, барахолка на Космонавтов прекратит свое существование в ее нынешнем виде в течение августа. Те, кто захотят, перейдут на рынок «Спутник» — с охраной, туалетом, местами в павильонах или на прилавках. Уже в августе в сквере на Космонавтов появятся таблички с запретом на торговлю. По выходным его будут патрулировать, в том числе наряды полиции. Тех, кто попытается встать там со своим товаром, будут штрафовать и изымать товар. Тех, у кого не будет с собой удостоверяющих личность документов, будут забирать в райотдел полиции для выяснения личности.
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