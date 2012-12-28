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Общество
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53 минуты назад
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Студентка отсудила пенсию по потере кормильца – своего отца
Два суда: Задонский районный и Липецкий областной подтвердили право девушки на получение пенсии.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, после смерти отца студентки Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Липецкой области ей было отказано в назначении пенсии по потере кормильца. Отказ был аргументирован тем, что на момент смерти кормильца девушка работала по трудовому договору. Это послужило поводом для сомнений в том, что она находилась на его иждивении.
Но в судах выяснилось: девушка работала короткий промежуток времени во время летних каникул, в свободное от учебы время, на полставки, получала оплату, которая значительно меньше тех сумм, которые отец переводил ей при жизни. По сути он полностью содержал дочь, перечислял ей алименты и дополнительно отправлял деньги на счёт.
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