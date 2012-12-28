Студентка отсудила пенсию по потере кормильца – своего отца

Два суда: Задонский районный и Липецкий областной подтвердили право девушки на получение пенсии.

Задонский районный суд и Липецкий областной суд встали на строну потерявшей отца студентки и пришли к выводу о том, что кратковременная подработка девушки на момент смерти ее отца не свидетельствует о том, что она не находилась на его иждивении, и не является поводом для отказа в назначении пенсии по потере кормильца на период ее обучения в ВУЗе.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, после смерти отца студентки Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Липецкой области ей было отказано в назначении пенсии по потере кормильца. Отказ был аргументирован тем, что на момент смерти кормильца девушка работала по трудовому договору. Это послужило поводом для сомнений в том, что она находилась на его иждивении.Но в судах выяснилось: девушка работала короткий промежуток времени во время летних каникул, в свободное от учебы время, на полставки, получала оплату, которая значительно меньше тех сумм, которые отец переводил ей при жизни. По сути он полностью содержал дочь, перечислял ей алименты и дополнительно отправлял деньги на счёт.