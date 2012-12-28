Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
Сегодня в Липецке: день рождения Чебурашки, автокурьеры вернулись в ТОП по зарплатам, несмотря на дефицит бензина
Отметка «Поведение», новоселье после ремонта и ещё один предмет: что ждёт 123 000 липецких школьников 1 сентября
18 трактористов-машинистов из Киргизии устроились на работу по поддельным удостоверениям
1 млн подключений за три месяца: вайфай от НЛМК в парках пользуется популярностью у липчан
Общество
335
сегодня, 17:12
5
Усадьбу Муромцевых в селе Баловнево реализуют на аукционе
Усадьба была построена в XVIII — XIX веках и является объектом культурного наследия регионального значения. По легенде, здесь гостила Екатерина II.
Усадьба была построена в XVIII — XIX веках. Площадь объекта — 3,06 гектара. Начальная цена лота — 2 298 000 рублей. Заявки принимают до 31 августа, а сами торги намечены на 4 сентября.
Усадьба Муромцевых в селе Баловнево — родовое имение дворянского рода с 1628 года. Расцвет пришёлся на вторую половину XVIII века при М. В. Муромцеве, первом тульском губернаторе. По легенде, здесь гостила Екатерина II. Сохранились флигели, триумфальная арка и Владимирская церковь в стиле раннего классицизма.
Фото — ДОМ.РФ
1
1
1
1
1
Комментарии (5)