Усадьбу Муромцевых в селе Баловнево реализуют на аукционе

Усадьба была построена в XVIII — XIX веках и является объектом культурного наследия регионального значения. По легенде, здесь гостила Екатерина II.

ДОМ.РФ реализует на аукционе объект культурного наследия регионального значения – Усадьбу Муромцевых в селе Баловнево Данковского округа. Речь идёт об усадебном ансамбле, в который входит арка въездных ворот, водонапорная башня, два флигеля и цоколь с подвалом главного дома, парк, фруктовые сады и пруды. Об этом сообщил глава Данковского округа Валерий Фалеев.Усадьба была построена в XVIII — XIX веках. Площадь объекта — 3,06 гектара. Начальная цена лота — 2 298 000 рублей. Заявки принимают до 31 августа, а сами торги намечены на 4 сентября.Усадьба Муромцевых в селе Баловнево — родовое имение дворянского рода с 1628 года. Расцвет пришёлся на вторую половину XVIII века при М. В. Муромцеве, первом тульском губернаторе. По легенде, здесь гостила Екатерина II. Сохранились флигели, триумфальная арка и Владимирская церковь в стиле раннего классицизма.