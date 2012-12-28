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Происшествия
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сегодня, 22:05
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В реке Воронеж утонул мужчина
Погибший купался на «диком» пляже в районе улицы Демьяна Бедного.
Труп подняли из воды и передали полицейским для проведения оперативно-следственных мероприятий, обстоятельства гибели.
С начала купального сезона это уже девятая жертва воды.
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