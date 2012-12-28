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Общество
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сегодня, 15:02
В Липецкой области завтра ожидается 4-й класс пожарной опасности
Липчан просят быть осторожнее с огнём.
Спасатели просят не сжигать мусор вблизи лесов и насаждений, не разводить костры в лесах, не бросать горящие спички и окурки.
«Поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а при наступлении серьёзных последствий — уголовную ответственность», — напоминают липчанам.
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