В Липецкой области завтра ожидается 4-й класс пожарной опасности

Липчан просят быть осторожнее с огнём.

Завтра, 21 августа в Липецкой области ожидается 4 класс пожарной опасности. Правительство Липецкой области, МЧС и городские спасатели просят быть осторожнее с огнём.Спасатели просят не сжигать мусор вблизи лесов и насаждений, не разводить костры в лесах, не бросать горящие спички и окурки.«Поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а при наступлении серьёзных последствий — уголовную ответственность», — напоминают липчанам.