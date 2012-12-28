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2353
сегодня, 11:28
18

У Романа Ченцова — новый заместитель

Галина Кукушкина заменила Светлану Яковлеву.

Вчера в администрации Липецка появился новый вице-мэр, Галина Кукушкина. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее Галина Кукушкина работала директором ОБУ «УМФЦ Липецкой области». В администрации города она заменила Светлану Яковлеву, назначенную министром внутренней политики региона.

Как вице-мэр Галина Кукушкина будет курировать внутреннюю политику, кадровую работу, организацию документационного, информационного и материально-технического обеспечения деятельности администрации города. Координировать работу управления делопроизводства и протокола администрации города, отдела взаимодействия со СМИ администрации города, МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации г. Липецка» и МАИУ «Мой город Липецк».

кадры
администрация Липецка
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Курировать
15 минут назад
и координировать. А работать в Липецке хоть кто - нибудь когда - нибудь будет???
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ку-ку
22 минуты назад
Скажите, какая практическая польза от всех чиновников? работают клерки, печатая красивые отчеты и презентации, а результаты где?????
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Валентина Михайловна
сегодня, 14:01
Очень грамотный специалист.Я много лет проработала под ее руководством очень добрая и знающая свое дело.Поздравляю с повышением рада за Вас.
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гость
28 минут назад
Расскажите о её успехах и достижениях, очень интересно
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отдел кадров
сегодня, 13:56
при трудоустройстве чиновников вопрос о наличии опыта работы в новой сфере принимается во внимание?
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Конечно нет
45 минут назад
Главное, что она тоже из Лебедяни
Ответить
Нервная мать
сегодня, 13:10
Одно радует- женщина в возрасте, а не после института.
Ответить
Как
сегодня, 12:45
И как же она будет это все успевать? Пока читал зоны ответственности, уже устал.
Ответить
Ничего
сегодня, 13:07
На каждый названный вид деятельности у вице- мера будет заместитель, у каждого заместителя - несколько помощников, у каждого помощника - несколько специалистов, у каждого специалиста -свои подручные... PS - Посторонним - просьба - не беспокоить. Вакансий не будет. Своих хватит.
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48
сегодня, 13:01
Она будет только курировать, а работать будут другие. В смысле успевать.
Ответить
Гость
сегодня, 12:42
Кто работать будет? Одни руководители кругом! Уже не смешно.
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Гость
сегодня, 12:39
Сколько еще вакансий в городской администрации???
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Правдивый
сегодня, 12:38
Ну наконец-то хоть голову включили при назначении!!!
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липчанин
сегодня, 12:26
весь город перекопали,в траншеях кое где рабочий класс телефонами развликаются.каждый год копают,закапывают,результат отмывание денег.все прогнило с вверху до низу.
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