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Общество
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сегодня, 11:28
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У Романа Ченцова — новый заместитель
Галина Кукушкина заменила Светлану Яковлеву.
Ранее Галина Кукушкина работала директором ОБУ «УМФЦ Липецкой области». В администрации города она заменила Светлану Яковлеву, назначенную министром внутренней политики региона.
Как вице-мэр Галина Кукушкина будет курировать внутреннюю политику, кадровую работу, организацию документационного, информационного и материально-технического обеспечения деятельности администрации города. Координировать работу управления делопроизводства и протокола администрации города, отдела взаимодействия со СМИ администрации города, МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации г. Липецка» и МАИУ «Мой город Липецк».
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