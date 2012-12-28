У Романа Ченцова — новый заместитель

Галина Кукушкина заменила Светлану Яковлеву.

Вчера в администрации Липецка появился новый вице-мэр, Галина Кукушкина. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе мэрии.Ранее Галина Кукушкина работала директором ОБУ «УМФЦ Липецкой области». В администрации города она заменила Светлану Яковлеву, назначенную министром внутренней политики региона.Как вице-мэр Галина Кукушкина будет курировать внутреннюю политику, кадровую работу, организацию документационного, информационного и материально-технического обеспечения деятельности администрации города. Координировать работу управления делопроизводства и протокола администрации города, отдела взаимодействия со СМИ администрации города, МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации г. Липецка» и МАИУ «Мой город Липецк».