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В одну реку дважды: липецкие врачи снова спасли выпившего смертельную дозу алкоголя белоруса
Здоровье
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18 минут назад
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В одну реку дважды: липецкие врачи снова спасли выпившего смертельную дозу алкоголя белоруса
Концентрация алкоголя в крови мужчины составляла 8,5 промилле при том, что смертельной дозой считается 5 промилле алкоголя.
Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, концентрация алкоголя в крови мужчины составляла 8,5 промилле при том, что смертельной дозой считается 5 промилле алкоголя. Полгода назад этого мужчину также спасали от смертельно опасного злоупотребления спиртным, но тогда концентрация алкоголя в его крови составила 7 промилле.
На этот раз отравившийся алкоголем белорус провел в стационаре двое суток и врачам снова удалось его выходить.
Смертельная концентрация алкоголя в крови в пять промилле соответствует 400-450 граммам принятого чистого алкоголя или 1-1,25 литра водки, выпитой практически разом за короткий промежуток времени.
После принятия смертельной дозы спиртного летальный исход обычно наступает через 20-40 часов. До этого случается понижение температуры тела, алкогольная кома и развитие полиорганной недостаточности.
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