В одну реку дважды: липецкие врачи снова спасли выпившего смертельную дозу алкоголя белоруса

Концентрация алкоголя в крови мужчины составляла 8,5 промилле при том, что смертельной дозой считается 5 промилле алкоголя.

Врачи отделения острых отравлений БСМП №1 Липецка спасли 44-летнего гражданина Белоруссии, который выпил 1,7 смертельные дозы алкоголя. Причём за полгода мужчину вытаскивают второй раз с того света.Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, концентрация алкоголя в крови мужчины составляла 8,5 промилле при том, что смертельной дозой считается 5 промилле алкоголя. Полгода назад этого мужчину также спасали от смертельно опасного злоупотребления спиртным, но тогда концентрация алкоголя в его крови составила 7 промилле.На этот раз отравившийся алкоголем белорус провел в стационаре двое суток и врачам снова удалось его выходить.Смертельная концентрация алкоголя в крови в пять промилле соответствует 400-450 граммам принятого чистого алкоголя или 1-1,25 литра водки, выпитой практически разом за короткий промежуток времени.После принятия смертельной дозы спиртного летальный исход обычно наступает через 20-40 часов. До этого случается понижение температуры тела, алкогольная кома и развитие полиорганной недостаточности.