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Общество
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сегодня, 16:41
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Четырехполоску на елецкой трассе сузят до двух полос у въезда в Липецк
В режиме двухполосного движения участок шоссе возле микрорайона Елецкий будет функционировать до 1 октября.
Об этом сообщил мэр Липецка Михаил Щербаков.
На подъездах установят дополнительные информационные щиты
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