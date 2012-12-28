Четырехполоску на елецкой трассе сузят до двух полос у въезда в Липецк

В режиме двухполосного движения участок шоссе возле микрорайона Елецкий будет функционировать до 1 октября.

В ночь с 21 на 22 августа изменится схема движения на Елецком шоссе. На первом этапе дорогу сузят до двух полос – по одной в каждую сторону. Такой порядок будет действовать до 1 октября, после чего подрядчик перейдет на другую сторону дороги. Временное сужение необходимо, чтобы продолжить строительство кольцевой развязки.Об этом сообщил мэр Липецка Михаил Щербаков.На подъездах установят дополнительные информационные щиты