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сегодня, 16:41
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Четырехполоску на елецкой трассе сузят до двух полос у въезда в Липецк

В режиме двухполосного движения участок шоссе возле микрорайона Елецкий будет функционировать до 1 октября. 

В ночь с 21 на 22 августа изменится схема движения на Елецком шоссе. На первом этапе дорогу сузят до двух полос – по одной в каждую сторону. Такой порядок будет действовать до 1 октября, после чего подрядчик перейдет на другую сторону дороги. Временное сужение необходимо, чтобы продолжить строительство кольцевой развязки.

Об этом сообщил мэр Липецка Михаил Щербаков.

На подъездах установят дополнительные информационные щиты
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Житель
сегодня, 17:16
Зато разворот от Косыревского кладбища почти у Новой деревне, хорошо не у Ельца сделали.
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Глеб Жеглов
сегодня, 17:09
А расширять елецкое шоссе до Частой Дубравы планов нет?
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