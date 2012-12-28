Общество
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сегодня, 03:59
«Липецкие зори PRO»
Первый общегородской выпускной для студентов профессиональных образовательных организаций прошел в Липецке.
На центральной аллее парка молодых специалистов встречала красная дорожка и фотозоны.
Чтобы время протекало веселее, на других аллеях работали точки с разными активностями и напитками, что было актуально в первый за долгое время жаркий день.
Можно было бы попробовать сравнить праздник с традиционными школьными «Липецкими зорями», но выпускной студентов совсем другой. Ведь эти ребята уже получили профессии, а кто-тот завел семьи и детей.
— Очень хотела поступить в техникум, и рада, что со мной все это время был дружный коллектив. На втором курсе встретила свою любовь, а девять месяцев назад стала мамой. Сейчас вместе с мужем работаем на НЛМК. Очень рада, что сегодня для нас проходит такой большой праздник. Это круто, — рассказала Диана Эвартовская, которая с отличием закончила Липецкий политехнический техникум и пришла на праздник с сыном.
Элина Бурмистрова закончила Липецкий институт кооперации по специальности «юриспруденция», и считает выпускной хорошим поводом еще раз провести время как с одногруппниками, так и со знакомыми из других колледжей. Девушки выбрали черные одежды; этот цвет, кстати, оказался одним из популярных на празднике.
А вот выпускница Липецкого медицинского колледжа Снежана Белячкова выбрала платье с народным орнаментом. Возможно, не исключает Снежана, сыграло желание наверстать упущенное за школьный выпускной.
Особое внимание к наряду продемонстрировала и преподаватель Липецкого металлургического колледжа Олеся Волкова. Она уже за год до выпускного знала, что придет на него в дизайнерском платье молодого петербургского бренда. Олеся хотела добавить красок и креатива, которого так не хватает в повседневности, и рада повышенному вниманию, которое ей уделяли бывшие студенты.
— Я закончила школу экстерном, и мой первый выпускной был в колледже. Если бы не он, вряд ли ч получила бы два высших образования и вернулась в колледж в качестве преподавателя. Сегодняшний праздник — классная инициатива. Мы с моими студентами первого и второго курса надеемся, что общегородской выпускной станет хорошей традицией. Кстати, мои коллеги из районов области хотели бы, чтобы этот опыт расширили на весь регион, — сказала Олеся Волкова.
Но украшением праздника, наверно, стали в большей степени не наряды, а молодость и хорошее настроение, с которыми выпускники пришли в Быханов сад.
Для его поддержания творческие коллективы подготовили красочный концерт.
Глава Липецка Роман Ченцов между вручил представителям учебных заведений и студентам благодарственные письма и награды.
А закончился праздник выступлением группы 5УТРА, которая открывала в этом году «Алые паруса» в Петербурге.
Больше фотографий в альбоме нашей группы во «Вконтакте».
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