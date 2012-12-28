Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«БМВ» буквально расчленил пешехода
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью в области
Происшествия
По факту ДТП, в котором пешеходу оторвало голову, возбуждено уголовное дело
Происшествия
Пропавшего мальчика нашли полицейские на улице Ильича
Происшествия
Семь автомобилей сгорели на трассе «Дон» в Елецком районе
Происшествия
В Липецкой области температура резко понизится
Погода в Липецке
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
Липчанка получила сильнейший ожог от антижира
Здоровье
В Липецк приедет Никита Михалков
Общество
В Липецке пропал 10-летний мальчик
Происшествия
Читать все
Ельчанин приставил шампур к горлу бывшей сожительницы
Происшествия
Семь автомобилей сгорели на трассе «Дон» в Елецком районе
Происшествия
В Лебедяни и Лебедянском районе угроза атаки БПЛА
Происшествия
Депутаты сняли галстуки и… устроили баталии с СК и прокуратурой
Общество
Отбой желтого уровня
Происшествия
В Липецкой области снова желтый уровень
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
«Липецкие зори PRO»
Общество
Литовкин: важна инициатива и поддержка жителей
Общество
Читать все
Общество
75
сегодня, 03:59

«Липецкие зори PRO»

Первый общегородской выпускной для студентов профессиональных образовательных организаций прошел в Липецке.

В Быхановом саду вечером 4 июля состоялся первый общегородской выпускной студентов техникумов, колледжей и училищ.

IMG_3632.jpg

IMG_3563.jpg

IMG_4172.jpg

На центральной аллее парка молодых специалистов встречала красная дорожка и фотозоны.

IMG_3872.jpg

IMG_4283.jpg

Чтобы время протекало веселее, на других аллеях работали точки с разными активностями и напитками, что было актуально в первый за долгое время жаркий день.

IMG_3824.jpg

Можно было бы попробовать сравнить праздник с традиционными школьными «Липецкими зорями», но выпускной студентов совсем другой. Ведь эти ребята уже получили профессии, а кто-тот завел семьи и детей. 

IMG_3786.jpg

— Очень хотела поступить в техникум, и рада, что со мной все это время был дружный коллектив. На втором курсе встретила свою любовь, а девять месяцев назад стала мамой. Сейчас вместе с мужем работаем на НЛМК. Очень рада, что сегодня для нас проходит такой большой праздник. Это круто, —  рассказала Диана Эвартовская, которая с отличием закончила Липецкий политехнический техникум и пришла на праздник с сыном.

IMG_3844.jpg

Элина Бурмистрова закончила Липецкий институт кооперации по специальности «юриспруденция», и считает выпускной хорошим поводом еще раз провести время как с одногруппниками, так и со знакомыми из других колледжей. Девушки выбрали черные одежды; этот цвет, кстати, оказался одним из популярных на празднике.

IMG_3855.jpg

А вот выпускница Липецкого медицинского колледжа Снежана Белячкова выбрала платье с народным орнаментом. Возможно, не исключает Снежана, сыграло желание наверстать упущенное за школьный выпускной.

IMG_3734.jpg

IMG_3926.jpg

IMG_4012.jpg

Особое внимание к наряду продемонстрировала и преподаватель Липецкого металлургического колледжа Олеся Волкова. Она уже за год до выпускного знала, что придет на него в дизайнерском платье молодого петербургского бренда. Олеся хотела добавить красок и креатива, которого так не хватает в повседневности, и рада повышенному вниманию, которое ей уделяли бывшие студенты.

IMG_4724.jpg

— Я закончила школу экстерном, и мой первый выпускной был в колледже. Если бы не он, вряд ли ч получила бы два высших образования и вернулась в колледж в качестве преподавателя. Сегодняшний праздник —  классная инициатива. Мы с моими студентами первого и второго курса надеемся, что общегородской выпускной станет хорошей традицией. Кстати, мои коллеги из районов области хотели бы, чтобы этот опыт расширили на весь регион, — сказала Олеся Волкова.

IMG_3752.jpg

IMG_3967.jpg

Но украшением праздника, наверно, стали в большей степени не наряды, а молодость и хорошее настроение, с которыми выпускники пришли в Быханов сад.

IMG_4840.jpg

Для его поддержания творческие коллективы подготовили красочный концерт.

IMG_4496.jpg

Глава Липецка Роман Ченцов между вручил представителям учебных заведений и студентам благодарственные письма и награды.

IMG_5206.jpg

IMG_5249.jpg

А закончился праздник выступлением группы 5УТРА, которая открывала в этом году «Алые паруса» в Петербурге.

IMG_5172.jpg

Больше фотографий в альбоме нашей группы во «Вконтакте».

выпускной
профвыпускной
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить