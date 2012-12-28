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сегодня, 19:51
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Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями

Советский районный суд Липецка вынес приговор в отношении экс-судебных приставов и их начальницы.

Прокуратура Правобережного района поддержала гособвинение по уголовному делу, включающему 63 эпизода по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств) и 32 эпизода по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Преступления были выявлены прокуратурой Липецкой области в ходе проверок.

Суд установил, что приставы-исполнители составляли фиктивные протоколы по ст. 17.14 КоАП РФ без ведома граждан, указывая ложные сведения о нарушениях. Начальник отдела на основании этих документов выносила незаконные постановления о привлечении к административной ответственности.

С учетом позиции гособвинения суд назначил наказание в виде штрафов от 300 до 800 тыс. рублей с запретом занимать должности в правоохранительных органах и осуществлять властные полномочия на срок от 2 до 3 лет.

Дело расследовал Следственный комитет. Приговор пока не вступил в законную силу.
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
ALEX
19 минут назад
Это опг, мошенничество групой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, а где реальный срок?
Ответить
Да уж
23 минуты назад
На самом деле там нарушений гораздо больше и разных. У меня там родственница бывшая служит. Она рассказывала. Золотое дно для работников.
Ответить
Забава
32 минуты назад
Совсем зарвались! Тут мошенничество впору вменить!
Ответить
Скажите
34 минуты назад
А сколько именно судебных приставов наказано?
Ответить
Кузькин отец
44 минуты назад
Штраф и всё?
Ответить
ЮП
46 минут назад
Как строго, по попке а_та_та!
Ответить
да-уж
47 минут назад
Вот это новость. Барыги отдыхают.
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