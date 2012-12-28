Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями

Советский районный суд Липецка вынес приговор в отношении экс-судебных приставов и их начальницы.

Прокуратура Правобережного района поддержала гособвинение по уголовному делу, включающему 63 эпизода по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств) и 32 эпизода по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Преступления были выявлены прокуратурой Липецкой области в ходе проверок.Суд установил, что приставы-исполнители составляли фиктивные протоколы по ст. 17.14 КоАП РФ без ведома граждан, указывая ложные сведения о нарушениях. Начальник отдела на основании этих документов выносила незаконные постановления о привлечении к административной ответственности.С учетом позиции гособвинения суд назначил наказание в виде штрафов от 300 до 800 тыс. рублей с запретом занимать должности в правоохранительных органах и осуществлять властные полномочия на срок от 2 до 3 лет.Дело расследовал Следственный комитет. Приговор пока не вступил в законную силу.