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Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Происшествия
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сегодня, 19:51
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Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Советский районный суд Липецка вынес приговор в отношении экс-судебных приставов и их начальницы.
Суд установил, что приставы-исполнители составляли фиктивные протоколы по ст. 17.14 КоАП РФ без ведома граждан, указывая ложные сведения о нарушениях. Начальник отдела на основании этих документов выносила незаконные постановления о привлечении к административной ответственности.
С учетом позиции гособвинения суд назначил наказание в виде штрафов от 300 до 800 тыс. рублей с запретом занимать должности в правоохранительных органах и осуществлять властные полномочия на срок от 2 до 3 лет.
Дело расследовал Следственный комитет. Приговор пока не вступил в законную силу.
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