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сегодня, 11:58
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Сразу 24 инвалида и участника Великой Отечественной войны станут почетными гражданами Липецка

«По поручению губернатора и решению сессии горсовета».

Такого у нас еще не было: сегодня на сессии горсовета сразу 24 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны присвоили звание почетных граждан Липецка.

«По поручению губернатора и решению сессии горсовета», — сказала, предоставив длинный список депутатам, вице-мэр Липецка Светлана Яковлева.

В представленный мэром Липецка Романом Ченцовым список, составленный региональным министерством социальной политики, вошли Николай Беляев, Владимир Добронравов, Петр Зыков, Владимир Пыхтин, Петр Толканев, Маргарита Чернокалова, Эмма Багдасарова, Николай Ведринцев, Амин Галеев, Софья Голынская, Иван Гульшин, Василий Гуща, Василий Куликов, Василий Новокщенов, Николай Подлесных, Александр Постников, Вера Ракова, Юрий Студеникин, Василий Сывороткин, Михаил Угрюмов, Николай Хрипунков, Галина Цыбулина, Иван Коновязин, Виктор Ренев.

Впрочем, это не отменяет ежегодной процедуры избрания Почетных граждан. Информацию о выдвижении кандидатов и пакете необходимых документов можно найти по этой ссылке.
Почетный гражданин Липецка
Липецкий горсовет
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Надя
7 минут назад
Всем ветеранам должно быть не менее 100 лет, что бы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО участвовать в боевых действиях!!! Правильно пишут люди, что заботиться о них надо было лет 30 назад, когда многие были живы!!! Кстати у членов семей участников ВОВ нет таких льгот, как у членов семей участников СВО!!! Необходимо и на членов семей участников ВОВ распространить такие же льготы!!!
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Для нас
сегодня, 12:08
Почетные граждане Липецка-Это Липецкие Омоновцы,которые прославили наш город в сентябре 1999г.А чинуши знают об этих ребятах,некоторых с нами уже нет.Жаль,что они не почетные жители г.Липецка.
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гость
сегодня, 12:07
они все родились до 1933года.после уже фактически не воевали только если дети войны.поздно государство раздает почести.
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Р
сегодня, 12:06
Пиар просто. К сожалению ветеранов Вов осталось единицы,заботиться о них нужно было раньше, гораздо раньше.
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Липчанин
сегодня, 12:05
По поручению президента РФ Путина В.В.
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Р
сегодня, 12:09
И что это даёт? Ничего. В Казахстане ветеранам и то больше к 9 мая делали выплату
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