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Сразу 24 инвалида и участника Великой Отечественной войны станут почетными гражданами Липецка
Общество
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сегодня, 11:58
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Сразу 24 инвалида и участника Великой Отечественной войны станут почетными гражданами Липецка
«По поручению губернатора и решению сессии горсовета».
«По поручению губернатора и решению сессии горсовета», — сказала, предоставив длинный список депутатам, вице-мэр Липецка Светлана Яковлева.
В представленный мэром Липецка Романом Ченцовым список, составленный региональным министерством социальной политики, вошли Николай Беляев, Владимир Добронравов, Петр Зыков, Владимир Пыхтин, Петр Толканев, Маргарита Чернокалова, Эмма Багдасарова, Николай Ведринцев, Амин Галеев, Софья Голынская, Иван Гульшин, Василий Гуща, Василий Куликов, Василий Новокщенов, Николай Подлесных, Александр Постников, Вера Ракова, Юрий Студеникин, Василий Сывороткин, Михаил Угрюмов, Николай Хрипунков, Галина Цыбулина, Иван Коновязин, Виктор Ренев.
Впрочем, это не отменяет ежегодной процедуры избрания Почетных граждан. Информацию о выдвижении кандидатов и пакете необходимых документов можно найти по этой ссылке.
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