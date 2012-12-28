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Общество
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сегодня, 14:28
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Конечная остановка автобусов в «Елецком» переедет к гипермаркету «Лемана Про»
В мэрии Липецка изменили первоначальный проект организации движения общественного транспорта в строящемся микрорайоне.
в межсезонье некоторые парковки в «Елецком» выглядят так
Однако это еще не все. Подрядчику в рамках контракта предстоит создать заезды с дороги, по которой ходят автобусы городских маршрутов, к парковке гипермаркета «Лемана Про» — там появится их конечная остановка и площадка межрейсового отстоя, которая сейчас находится на улице Хренникова. Таким образом тем, кто приехал на маршрутках в поликлинику на «Елецком», останется дойти до нее на тротуарам 250 метров, не более.
Ранее у мэрии были несколько иные виды на организацию движения автобусов по «Елецкому». Предполагалось, что они станут фактически объезжать микрорайон по кругу и становиться на отстой в районе домов №1 на Хренникова и №1а на улице Елецкое шоссе, а последней их остановкой будет новая поликлиника, где даже успели поставить остановки.
Для этого нужно было расширить фактически однополосную и одностороннюю дорогу-дублер Елецкого шоссе от разворотного кольца у школы-новостройки и строительного магазина «Лемана Про». Но как только мэр Роман Ченцов обнародовал эти планы, (включавшие и строительство двух парковок на пустырях между домами № 2к1 и 3 по улице Артемова и между домами №5 и №7 по Елецкому шоссе, некоторые их жители стали возмущаться, что от выхлопные газы автобусов от новой площадки отстоя будут попадать в их квартиры.
Мэрия прислушалась к замечаниям и планы изменила. Как только подрядчик обустроит подъезд автобусов к гипермаркету «Лемана про», там появится их конечная остановка. По данным GOROD48, это может случиться уже на следующей неделе. На новом участке дороги, соответственно, появятся новые разметка и дорожные знаки.
— Все средства, сэкономленные на торгах, пойдут на создание освещения нового участка дороги, на новый остановочный павильон, на другие расходы, связанные с изменением движения общественного транспорта, — сказал GOROD48 вице-мэр Липецка Павел Кузнецов.
Срок окончания всех этих работ — 31 октября. Но заказчик, УГС Липецка, надеется, что подрядчик гораздо быстрее справится со своей задачей.
ООО «Магистраль» из Доброго. Компании всего два с половиной года. Бизнес-агрегаторы сообщают, что она была поставщиком на 327 млн рублей по 26 контрактам. Главный ее заказчик — администрация Добровского муниципального округа, с которой у «Магистрали» было заключено 17 контрактов на 243,6 млн рублей.
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