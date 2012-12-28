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сегодня, 14:28
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Конечная остановка автобусов в «Елецком» переедет к гипермаркету «Лемана Про»

В мэрии Липецка изменили первоначальный проект организации движения общественного транспорта в строящемся микрорайоне.

Управление главного смотрителя проторговало работы по появлению так не хватающих жителям «Елецкого» парковок у домов №1а и №5 по улице Елецкое шоссе и у дома №1 по улице Артемова, а также ремонт технических средств организации дорожного движения на дороге-дублере Елецкого шоссе. При стартовой цене контракта в 50 000 000 рублей торги, оказавшиеся очень конкурентными, с восемью участниками, выиграло ООО «Магистраль» из Доброго, упавшее в ходе аукциона на 14 миллионов.

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в межсезонье некоторые парковки в «Елецком» выглядят так

Однако это еще не все. Подрядчику в рамках контракта предстоит создать заезды с дороги, по которой ходят автобусы городских маршрутов, к парковке гипермаркета «Лемана Про» — там появится их конечная остановка и площадка межрейсового отстоя, которая сейчас находится на улице Хренникова. Таким образом тем, кто приехал на маршрутках в поликлинику на «Елецком», останется дойти до нее на тротуарам 250 метров, не более.

Ранее у мэрии были несколько иные виды на организацию движения автобусов по «Елецкому». Предполагалось, что они станут фактически объезжать микрорайон по кругу и становиться на отстой в районе домов №1 на Хренникова и №1а на улице Елецкое шоссе, а последней их остановкой будет новая поликлиника, где даже успели поставить остановки.

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Для этого нужно было расширить фактически однополосную и одностороннюю дорогу-дублер Елецкого шоссе от разворотного кольца у школы-новостройки и строительного магазина «Лемана Про». Но как только мэр Роман Ченцов обнародовал эти планы, (включавшие и строительство двух парковок на пустырях между домами № 2к1 и 3 по улице Артемова и между домами №5 и №7 по Елецкому шоссе, некоторые их жители стали возмущаться, что от выхлопные газы автобусов от новой площадки отстоя будут попадать в их квартиры.

Мэрия прислушалась к замечаниям и планы изменила. Как только подрядчик обустроит подъезд автобусов к гипермаркету «Лемана про», там появится их конечная остановка. По данным GOROD48, это может случиться уже на следующей неделе. На новом участке дороги, соответственно, появятся новые разметка и дорожные знаки.

— Все средства, сэкономленные на торгах, пойдут на создание освещения нового участка дороги, на новый остановочный павильон, на другие расходы, связанные с изменением движения общественного транспорта, — сказал GOROD48 вице-мэр Липецка Павел Кузнецов.

Срок окончания всех этих работ — 31 октября. Но заказчик, УГС Липецка, надеется, что подрядчик гораздо быстрее справится со своей задачей.

ООО «Магистраль» из Доброго. Компании всего два с половиной года. Бизнес-агрегаторы сообщают, что она была поставщиком на 327 млн рублей по 26 контрактам. Главный ее заказчик — администрация Добровского муниципального округа, с которой у «Магистрали» было заключено 17 контрактов на 243,6 млн рублей.
«Елецкий»
транспорт
парковки
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Мэру
35 минут назад
Спасибо огромное
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однако
53 минуты назад
ждем теперь кольцо на авторынок
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Добрый ээх
сегодня, 19:38
а как же указ президента о англоязычных вывесках????
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Леликов Сергей г. Липецк
сегодня, 18:47
А конечную с рудника к Аршину нет??? А другие,те что в жилых районах керосин жгут,в простоях,нет?? Не перенесут? Можно на пл.Ленина сделать конечную,такая территория без дела.
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!
сегодня, 18:04
Мэрия прислушалась к замечаниям некоторых жителей и планы изменила. Прямо сказка. А к замечаниям жителей всего города о работе общественного транспорта, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и т. д. никак не прислушается почему-то.
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Университетский район
сегодня, 17:09
Молодцы. Хороший, молодой, красивый район. Давно пора это сделать
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самый депрессивный
сегодня, 17:27
ну ты и юморист
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Сельдерей буээ Елецкий.
42 минуты назад
ну ты и юморист Ты с Елецким перепутал. Университетский вполне себе культурный район,всякое бывает,но без жести.
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Жалко
сегодня, 16:59
Сами приехали, поселились. Теперь возмущаются.
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Лидия
сегодня, 16:22
Отлично! Давно ждём, удобно и в новую школу, и в поликлинику , и жильцам крайних домов.
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Степановна
сегодня, 15:30
Давно пора
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