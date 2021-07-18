Неделя 48
28 минут назад
Со светлым будущим проблемы. Придется славным прошлым жить
Итоги недели
Липецк регулярно попадает в федеральную новостную повестку. Но бывает, что и в общемировую. Так, «Жалобу липецких геев и лесбиянок Европейский суд рассмотрел через 8 лет» и призвал Россию узаконить однополые браки. Инициаторами обращения в ЕСПЧ стали бывшие липчане – Дмитрий Чуносов и Эльмира Шайхразнова. Оба истца пытались зарегистрировать однополые браки в России, но получили отказы. На определение ЕСПЧ отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия не может выполнить решение Европейского суда по регистрации однополых пар, поскольку это нарушает Конституцию РФ.
Между тем «В Липецке может появиться свадебная open-air зона». Ее центром может стать памятник православным святым Петру и Февронии, макет которого демонстрировали в минувшую пятницу на улице Ленина у городского Дворца бракосочетаний. Представляющая святых в окружении ребятишек композиция попирает предание о Петре и Февронии, весьма странно вступивших в брак и не имевших ни своих, ни приемных детей. Мнение горожан насчет этого памятника, кстати, полярно разделилось, и не в пользу его сторонников. Но, кажется, сейчас довольно одобрения чего бы то ни было чиновниками и духовенством, считающих, что монумент поможет выстоять православным ценностям, отрезвит ссорящиеся семьи, украсит город и даже привлечет туристов. У липчан еще свеж в памяти скандал с установкой памятника Николе Можайскому, внезапно появившемуся в Молодежном парке, который не согласовали не то что с рядовыми липчанами, но и даже с городскими депутатами.
Как бутерброд ни мажь ты маслом, вверх бутерброд не упадёт
Макет памятника Петру и Февронии показали в День города. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, внесли серьезные изменения в традиционное празднование. Торжества прошли без концертов и фестивалей, что позволило сократить число контактов среди горожан (см. «День города Липецка 2021: скромно и антиковидно»). Но салют все-таки был.
Липецкий губернатор Игорь Артамонов и глава города Евгения Уваркина поздравили горожан с праздником. И посетили некоторые социальные новостройки: «Дом для обманутых дольщиков, новая школа, спорткомплекс на городской окраине».
Тем временем город к своему очередному дню рождения был не готов не только по из-за третьей волны ковида. Так, один из подрядчиков мэрии не сдал к празднику ни улицу Зегеля в центре Липецка, ни бульвар на улице Белана в юго-восточной спальной части города. На состоявшихся на этой неделе заседаниях постоянных комиссий в Липецком горсовете чиновники констатировали провалы в городской коммуналке, дорожном строительство и благоустройстве.
Даже самый что ни есть центр Липецка находится в убогом состоянии. На прилегающих к областной администрации улицах и Петровском спуске тротуарное покрытие выглядит так, как будто оно было уложено еще при советской власти. На самом же деле этой плитке – от силы лет десять. В мэрии говорят: «На плитку и восстановление благоустройства в центре Липецка требуется порядка 50 000 000 рублей». В городской казне таких денег на благоустройство нет.
Зато они есть на другое. Так, «Мэрия Липецка объявит конкурс на розыск… сетей ливневой канализации!» Чиновники предполагают, что в городе существуют километры закатанных в асфальт подземных водостоков, которые не нанесены на карты. То есть какая-то частная организация получит миллионы на то, что бесплатно, в силу своих должностных обязанностей, обязаны делать сотрудники мэрии и ее муниципальных, казенных и бюджетных организаций. А еще «Мэрии нужно 26 миллионов рублей. Потом начнутся посадки». Эти миллионы нужно, оказывается, потратить на то, чтобы найти на улицах Липецка места под новые деревья!
А компания ЛГЭК, обеспечивающая горожан холодной водой, электроэнергией и теплом, с трудом готовит свои сети и объекты к зиме. Причем речь идет лишь о ремонтах. Денег на модернизацию оборудования и сетей у компании почти нет. И да, есть нюанс: предприятие наращивает долги перед подрядчиками. В силу этой и иных причин «ЛГЭК в сентябре может войти в процедуру банкротства». Об этом свидетельствовали как выводы муниципальной Счетной палаты, так и заявления гендиректора компании Андрея Сорокина, назвавшего критическим финансовое состояние компании.
– Я признаю: предприятие близко к банкротству. Это полный маразм - уйти в банкротство предприятию, которое поставляет ресурсы. Заключение Счетной палаты полностью совпадает с моими выводами. У меня нет цели банкротить предприятие, я не за этим в Липецк приехал. Думаю, что предложенные моему работодателю меры позволят вывести ЛГЭК к 2024 году в работу в ноль. Но до этого года еще дожить надо, – сказал Андрей Сорокин.
А еще в парках Липецка сломались фонтаны. «Они высохли».
Но не все так плохо. «В «Университетском» хотят построить пять высоток и стадион». Площадь участка в границах проектирования составила 17,2 га. Новая застройка планируется на пустыре, который граничит с территорией технического университета. Необычным в проекте является то, что в строительство первой очереди включили детский сад, школу и стадион, а также разбивку сквера. И лишь потом запланировано возведение высотного жилья.
Я мыслю, значит существую, а вот обратное – не факт
Еще одна градостроительная новость: «В Липецке расширят кладбище». Для захоронений существующий погост в селе Сселки увеличат на 17 гектаров. И это весьма дальновидное решение. Статистика безжалостна: «В январе-мае естественная убыль населения в Липецкой области выросла в 1,5 раза». За первые пять месяцев этого года в регионе родилось на 4% меньше детей, чем за этот же период прошлого года, а вот смертность выросла на 25%.
«Липчане стали меньше жить» – продолжительность жизни в регионе по итогам 2020 года сократилась на 2,8 года. Можно предположить, что по итогам этого года от этой продолжительности будет отрезан еще кусочек.
Так, в начале этой неделе «В ковидных госпиталях региона стало на 400 коек больше». Таким образом, количество мест для больных COVID-19 выросло до 2000 (240 их них оснащены аппаратами ИВЛ). А перед началом третьей волны коронавирусной эпидемии в регионе число мест для больных в инфекционных стационарах было минимальным – 1150 коек.
На пике второй волны пандемии в семи инфекционных госпиталях были развернуты 2400 коек. И, кажется, мы стремительно идем к тому, чтобы этих коек стало больше. Так, в этот четверг «Количество умерших от COVID-19 в Липецкой области превысило тысячу человек». С понедельника по субботу заболеваемость побила все предыдущие рекорды: за эти дни инфекция официально выявлена у 1 082 человек. Вчера, например, ковид установили сразу у 228 человек! От болезни на этой неделе скончались 37 инфицированных. Отрадно, что с момента начала эпидемии в регионе выздоровели без малого 32 тысячи человек.
Корона разделила россиян так же полярно, как украинский вопрос. Кто-то стал неистовым ковид-диссидентом и антипрививочником. В итоге скандалы на почве этого разделения случаются уже публично. «Вы терпилы! Снимите тряпки с лица!» – противница антиковидных мер всполошила пассажиров липецкого автобуса.
- Как будто других-то болезней и не осталось, один ковид. А объявили бы статистику по другим заболеваниям, так сказать, для сравнения… И почему только прививку от ковида в торговых центрах делают? Врачи там осматривают пусть и другие болячки в ТЦ рассматривают, так сказать, расширяют сферу медицины поближе к народу, чтоб не ждать приема врача по 2-4 недели, – отреагировала на очередную ковидную новость Наивная читательница GOROD48.
Другие болезни, конечно есть. Статистика отмечает, что в январе-мае этого года значительно выросло число больных гепатитом А – в 3 раза, гепатитом С – в 4 раза. С начала года выявлен 141 ВИЧ-инфицированный липчанин (в январе-мае 2020 года таких было 112 человек). А вот онкологическая заболеваемость уменьшилась. Специалисты признают, что это тревожный сигнал. Это значит, что липчане с признаками рака откладывают посещение врачей из-за антиковидных мер (см. «В Липецкой области вернули ограничения работы кафе и ресторанов»), что впоследствии аукнется обнаружением онкозаболеваний на более тяжелых стадиях. И да – строительство на территории областного онкодиспансера нового хирургического комплекса остановилось по вине застройщика. Кто и когда достроит этот нужный объект – пока неизвестно. Известно другое: «Росатом» выразил готовность построить в Липецке абсолютно новый онкодиспансер».
В народ ходили депутаты лишь только по большой нужде
На этой неделе «Олег Королев сослался на болезнь и снова не пришел в суд». Экс-сенатор во второй раз не явился в процессы по обвинениям в ряде нарушений ПДД вечером 13 мая («Лексус» с госномером м001мм48 под управлением на то время сенатора снес с дороги на улице Передельческой автомобиль «Чери-Амулет» и поломал дорожные знаки на Соколе). Бывший член Совета Федерации письменно сообщил суду, что болен и находится на лечении, а его адвокат – о нахождении за пределами страны.
А вот «Депутат областного Совета попросил политическое убежище в Голландии». Сейчас Олег Хомутинников пишет политический памфлет о происходящем в России.
Оставшиеся на Родине земляки беглого парламентария тем временем испытывают непреодолимую тягу к власти. Так, «Пять человек сдали документы на довыборы в Липецкий горсовет по 35-му округу», и среди них – не признанный годом ранее победитель выборов на этом же округе Дмитрий Красичков. «Политические партии определились со своими кандидатами на выборы в Госдуму». Конкуренцию действующим думцам от «ЕР» составят представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», а также один самовыдвиженец из Нижнего Новгорода.
Политический блок итогов недели мы заканчиваем феерической новостью о том, что «В Липецке объявили конкурс патриотичных котов». Проводит его региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения «Кот-патриот» будет выбран по итогам голосования в соцсетях. Так что скоро нас ждут коты в тельняшках, коты-водители танков и коты, гадящие на карты Украины и США.
– Берите своих домашних питомцев «за ручку» и вперёд придумывать творческую работу, которая покорит сердца наших подписчиков. В работе необходимо выразить любовь к Родине, родному краю, городу, языку или традициям. Будем рады видеть ваши креативные рисунки, фотографии и видеоролики, – сообщают организаторы конкурса.
Эту новость активно комментировали.
Деревня: «А я так и не научил кота разговаривать, я думал он споёт гимн России, и мы выиграем конкурс, но увы, он не запел».
Просто Виктор: «А если у меня кот-британец, то он уже иноагент? А я – лицо, помогающее выходцу из НАТО?»
Лучше бы: «Провели конкурс на патриотичных чиновников, допустим тех, кто передвигается на Ладе «Гранта»)))».
У истинной домохозяйки и педикюр – под цвет борща
«Липецкстат: картофель, капуста и морковь подорожали в июне в 1,3-1,7 раза». В целом с начала года инфляция оказалась 4,2%, сообщает Липецкстат. Статистики считают, что майонез в июне подорожал на 3%, а свинина, макаронные изделия, говяжья печень, колбасные изделия и продукты из мяса птицы, чай, крупы и бобовые, мясные консервы – на 1,5-2%. Весьма спорное заключение, не так ли?
Меж тем «В Липецк везут свеклу и морковь по 50 рублей за килограмм». Торговлю овощами по ценам в среднем на треть ниже, чем в супермаркетах, липчанам пообещали в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики за счет овощных интервенций с юга России. На прошлой неделе в рамках аналогичных акций морковь продавали по 100 рублей за килограмм, свеклу – по 60-70 рублей, картофель – по 25-30 рублей. Напомним, что война за дешевый «борщевой набор» в регионе началась после того, как на прямую линию президенту страны попал видеоролик липчанки Валентины Слепцовой с жалобой на то, что морковь в супермаркетах стоит дороже бананов.
Эксперты РИА Рейтинг меж тем выяснили, что среднестатистическому россиянину необходимо чуть менее 18 лет, чтобы накопить один миллион рублей. Исследование показало: «Липчанам нужно 20,5 лет на накопление 1 млн рублей». В администрации области считают, что разбогатеть можно куда быстрее, если работать на себя (см. «Соцконтракт: от минифермы до производства шоколада»).
В свою очередь, GOROD48 спросил липчан: «Можно ли найти в Липецке хорошую работу?» Наши респонденты заявили, что да. Для этого требуются большое желание, хорошее образование, знакомства (как же без них) и еще везение. Впрочем, достаточно много людей категорично заявили, что хорошую работу в Липецке найти нельзя. А еще GOROD48 спросил «Почему будущие студенты покидают Липецк?»
Ну и ну!
«В облпрокуратуре отказались обсуждать видео с похожим на липецкого прокурора виновником ДТП». Никаких комментариев о личности водителя автомобиля «Мазда-6», в котором другие участники случившейся 9 июля аварии признали прокурора Советского района Липецка Михаила Макеева, GOROD48 так и не получил и в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
«Пьяный липчанин вышел на проезжую часть и напал на полицейского». На улице Парковой мужчина мешал движению автомобилей, потом напал на стража правопорядка, ударил его в лицо, порвал форму. Полицейский скрутил дебошира. Оказалось, что тот за несколько месяцев до того освободился из колонии, где отбывал наказание за разбой.
А вот «Липецкие футбольные болельщики пообещали больше не материться на трибунах» после того, как по итогам первой игры «Металлург» оштрафовали на 60 тысяч рублей за выходки фанатов. Мы что, увидим болельщиков с зашитыми ртами?
«На балконе липецкой многоэтажки выставили чудо-картину, полиция проводит проверку». На улице Катукова липчане заметили огромную картину с изображением мужского полового органа. Некий художник нарисовал его на холсте, а владелец квартиры выставил картину на балконе на всеобщее обозрение.
Между тем «В Липецке может появиться свадебная open-air зона». Ее центром может стать памятник православным святым Петру и Февронии, макет которого демонстрировали в минувшую пятницу на улице Ленина у городского Дворца бракосочетаний. Представляющая святых в окружении ребятишек композиция попирает предание о Петре и Февронии, весьма странно вступивших в брак и не имевших ни своих, ни приемных детей. Мнение горожан насчет этого памятника, кстати, полярно разделилось, и не в пользу его сторонников. Но, кажется, сейчас довольно одобрения чего бы то ни было чиновниками и духовенством, считающих, что монумент поможет выстоять православным ценностям, отрезвит ссорящиеся семьи, украсит город и даже привлечет туристов. У липчан еще свеж в памяти скандал с установкой памятника Николе Можайскому, внезапно появившемуся в Молодежном парке, который не согласовали не то что с рядовыми липчанами, но и даже с городскими депутатами.
Как бутерброд ни мажь ты маслом, вверх бутерброд не упадёт
Макет памятника Петру и Февронии показали в День города. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, внесли серьезные изменения в традиционное празднование. Торжества прошли без концертов и фестивалей, что позволило сократить число контактов среди горожан (см. «День города Липецка 2021: скромно и антиковидно»). Но салют все-таки был.
Липецкий губернатор Игорь Артамонов и глава города Евгения Уваркина поздравили горожан с праздником. И посетили некоторые социальные новостройки: «Дом для обманутых дольщиков, новая школа, спорткомплекс на городской окраине».
Тем временем город к своему очередному дню рождения был не готов не только по из-за третьей волны ковида. Так, один из подрядчиков мэрии не сдал к празднику ни улицу Зегеля в центре Липецка, ни бульвар на улице Белана в юго-восточной спальной части города. На состоявшихся на этой неделе заседаниях постоянных комиссий в Липецком горсовете чиновники констатировали провалы в городской коммуналке, дорожном строительство и благоустройстве.
Даже самый что ни есть центр Липецка находится в убогом состоянии. На прилегающих к областной администрации улицах и Петровском спуске тротуарное покрытие выглядит так, как будто оно было уложено еще при советской власти. На самом же деле этой плитке – от силы лет десять. В мэрии говорят: «На плитку и восстановление благоустройства в центре Липецка требуется порядка 50 000 000 рублей». В городской казне таких денег на благоустройство нет.
Зато они есть на другое. Так, «Мэрия Липецка объявит конкурс на розыск… сетей ливневой канализации!» Чиновники предполагают, что в городе существуют километры закатанных в асфальт подземных водостоков, которые не нанесены на карты. То есть какая-то частная организация получит миллионы на то, что бесплатно, в силу своих должностных обязанностей, обязаны делать сотрудники мэрии и ее муниципальных, казенных и бюджетных организаций. А еще «Мэрии нужно 26 миллионов рублей. Потом начнутся посадки». Эти миллионы нужно, оказывается, потратить на то, чтобы найти на улицах Липецка места под новые деревья!
А компания ЛГЭК, обеспечивающая горожан холодной водой, электроэнергией и теплом, с трудом готовит свои сети и объекты к зиме. Причем речь идет лишь о ремонтах. Денег на модернизацию оборудования и сетей у компании почти нет. И да, есть нюанс: предприятие наращивает долги перед подрядчиками. В силу этой и иных причин «ЛГЭК в сентябре может войти в процедуру банкротства». Об этом свидетельствовали как выводы муниципальной Счетной палаты, так и заявления гендиректора компании Андрея Сорокина, назвавшего критическим финансовое состояние компании.
– Я признаю: предприятие близко к банкротству. Это полный маразм - уйти в банкротство предприятию, которое поставляет ресурсы. Заключение Счетной палаты полностью совпадает с моими выводами. У меня нет цели банкротить предприятие, я не за этим в Липецк приехал. Думаю, что предложенные моему работодателю меры позволят вывести ЛГЭК к 2024 году в работу в ноль. Но до этого года еще дожить надо, – сказал Андрей Сорокин.
А еще в парках Липецка сломались фонтаны. «Они высохли».
Но не все так плохо. «В «Университетском» хотят построить пять высоток и стадион». Площадь участка в границах проектирования составила 17,2 га. Новая застройка планируется на пустыре, который граничит с территорией технического университета. Необычным в проекте является то, что в строительство первой очереди включили детский сад, школу и стадион, а также разбивку сквера. И лишь потом запланировано возведение высотного жилья.
Я мыслю, значит существую, а вот обратное – не факт
Еще одна градостроительная новость: «В Липецке расширят кладбище». Для захоронений существующий погост в селе Сселки увеличат на 17 гектаров. И это весьма дальновидное решение. Статистика безжалостна: «В январе-мае естественная убыль населения в Липецкой области выросла в 1,5 раза». За первые пять месяцев этого года в регионе родилось на 4% меньше детей, чем за этот же период прошлого года, а вот смертность выросла на 25%.
«Липчане стали меньше жить» – продолжительность жизни в регионе по итогам 2020 года сократилась на 2,8 года. Можно предположить, что по итогам этого года от этой продолжительности будет отрезан еще кусочек.
Так, в начале этой неделе «В ковидных госпиталях региона стало на 400 коек больше». Таким образом, количество мест для больных COVID-19 выросло до 2000 (240 их них оснащены аппаратами ИВЛ). А перед началом третьей волны коронавирусной эпидемии в регионе число мест для больных в инфекционных стационарах было минимальным – 1150 коек.
На пике второй волны пандемии в семи инфекционных госпиталях были развернуты 2400 коек. И, кажется, мы стремительно идем к тому, чтобы этих коек стало больше. Так, в этот четверг «Количество умерших от COVID-19 в Липецкой области превысило тысячу человек». С понедельника по субботу заболеваемость побила все предыдущие рекорды: за эти дни инфекция официально выявлена у 1 082 человек. Вчера, например, ковид установили сразу у 228 человек! От болезни на этой неделе скончались 37 инфицированных. Отрадно, что с момента начала эпидемии в регионе выздоровели без малого 32 тысячи человек.
Корона разделила россиян так же полярно, как украинский вопрос. Кто-то стал неистовым ковид-диссидентом и антипрививочником. В итоге скандалы на почве этого разделения случаются уже публично. «Вы терпилы! Снимите тряпки с лица!» – противница антиковидных мер всполошила пассажиров липецкого автобуса.
- Как будто других-то болезней и не осталось, один ковид. А объявили бы статистику по другим заболеваниям, так сказать, для сравнения… И почему только прививку от ковида в торговых центрах делают? Врачи там осматривают пусть и другие болячки в ТЦ рассматривают, так сказать, расширяют сферу медицины поближе к народу, чтоб не ждать приема врача по 2-4 недели, – отреагировала на очередную ковидную новость Наивная читательница GOROD48.
Другие болезни, конечно есть. Статистика отмечает, что в январе-мае этого года значительно выросло число больных гепатитом А – в 3 раза, гепатитом С – в 4 раза. С начала года выявлен 141 ВИЧ-инфицированный липчанин (в январе-мае 2020 года таких было 112 человек). А вот онкологическая заболеваемость уменьшилась. Специалисты признают, что это тревожный сигнал. Это значит, что липчане с признаками рака откладывают посещение врачей из-за антиковидных мер (см. «В Липецкой области вернули ограничения работы кафе и ресторанов»), что впоследствии аукнется обнаружением онкозаболеваний на более тяжелых стадиях. И да – строительство на территории областного онкодиспансера нового хирургического комплекса остановилось по вине застройщика. Кто и когда достроит этот нужный объект – пока неизвестно. Известно другое: «Росатом» выразил готовность построить в Липецке абсолютно новый онкодиспансер».
В народ ходили депутаты лишь только по большой нужде
На этой неделе «Олег Королев сослался на болезнь и снова не пришел в суд». Экс-сенатор во второй раз не явился в процессы по обвинениям в ряде нарушений ПДД вечером 13 мая («Лексус» с госномером м001мм48 под управлением на то время сенатора снес с дороги на улице Передельческой автомобиль «Чери-Амулет» и поломал дорожные знаки на Соколе). Бывший член Совета Федерации письменно сообщил суду, что болен и находится на лечении, а его адвокат – о нахождении за пределами страны.
А вот «Депутат областного Совета попросил политическое убежище в Голландии». Сейчас Олег Хомутинников пишет политический памфлет о происходящем в России.
Оставшиеся на Родине земляки беглого парламентария тем временем испытывают непреодолимую тягу к власти. Так, «Пять человек сдали документы на довыборы в Липецкий горсовет по 35-му округу», и среди них – не признанный годом ранее победитель выборов на этом же округе Дмитрий Красичков. «Политические партии определились со своими кандидатами на выборы в Госдуму». Конкуренцию действующим думцам от «ЕР» составят представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», а также один самовыдвиженец из Нижнего Новгорода.
Политический блок итогов недели мы заканчиваем феерической новостью о том, что «В Липецке объявили конкурс патриотичных котов». Проводит его региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения «Кот-патриот» будет выбран по итогам голосования в соцсетях. Так что скоро нас ждут коты в тельняшках, коты-водители танков и коты, гадящие на карты Украины и США.
– Берите своих домашних питомцев «за ручку» и вперёд придумывать творческую работу, которая покорит сердца наших подписчиков. В работе необходимо выразить любовь к Родине, родному краю, городу, языку или традициям. Будем рады видеть ваши креативные рисунки, фотографии и видеоролики, – сообщают организаторы конкурса.
Эту новость активно комментировали.
Деревня: «А я так и не научил кота разговаривать, я думал он споёт гимн России, и мы выиграем конкурс, но увы, он не запел».
Просто Виктор: «А если у меня кот-британец, то он уже иноагент? А я – лицо, помогающее выходцу из НАТО?»
Лучше бы: «Провели конкурс на патриотичных чиновников, допустим тех, кто передвигается на Ладе «Гранта»)))».
У истинной домохозяйки и педикюр – под цвет борща
«Липецкстат: картофель, капуста и морковь подорожали в июне в 1,3-1,7 раза». В целом с начала года инфляция оказалась 4,2%, сообщает Липецкстат. Статистики считают, что майонез в июне подорожал на 3%, а свинина, макаронные изделия, говяжья печень, колбасные изделия и продукты из мяса птицы, чай, крупы и бобовые, мясные консервы – на 1,5-2%. Весьма спорное заключение, не так ли?
Меж тем «В Липецк везут свеклу и морковь по 50 рублей за килограмм». Торговлю овощами по ценам в среднем на треть ниже, чем в супермаркетах, липчанам пообещали в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики за счет овощных интервенций с юга России. На прошлой неделе в рамках аналогичных акций морковь продавали по 100 рублей за килограмм, свеклу – по 60-70 рублей, картофель – по 25-30 рублей. Напомним, что война за дешевый «борщевой набор» в регионе началась после того, как на прямую линию президенту страны попал видеоролик липчанки Валентины Слепцовой с жалобой на то, что морковь в супермаркетах стоит дороже бананов.
Эксперты РИА Рейтинг меж тем выяснили, что среднестатистическому россиянину необходимо чуть менее 18 лет, чтобы накопить один миллион рублей. Исследование показало: «Липчанам нужно 20,5 лет на накопление 1 млн рублей». В администрации области считают, что разбогатеть можно куда быстрее, если работать на себя (см. «Соцконтракт: от минифермы до производства шоколада»).
В свою очередь, GOROD48 спросил липчан: «Можно ли найти в Липецке хорошую работу?» Наши респонденты заявили, что да. Для этого требуются большое желание, хорошее образование, знакомства (как же без них) и еще везение. Впрочем, достаточно много людей категорично заявили, что хорошую работу в Липецке найти нельзя. А еще GOROD48 спросил «Почему будущие студенты покидают Липецк?»
Ну и ну!
«В облпрокуратуре отказались обсуждать видео с похожим на липецкого прокурора виновником ДТП». Никаких комментариев о личности водителя автомобиля «Мазда-6», в котором другие участники случившейся 9 июля аварии признали прокурора Советского района Липецка Михаила Макеева, GOROD48 так и не получил и в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
«Пьяный липчанин вышел на проезжую часть и напал на полицейского». На улице Парковой мужчина мешал движению автомобилей, потом напал на стража правопорядка, ударил его в лицо, порвал форму. Полицейский скрутил дебошира. Оказалось, что тот за несколько месяцев до того освободился из колонии, где отбывал наказание за разбой.
А вот «Липецкие футбольные болельщики пообещали больше не материться на трибунах» после того, как по итогам первой игры «Металлург» оштрафовали на 60 тысяч рублей за выходки фанатов. Мы что, увидим болельщиков с зашитыми ртами?
«На балконе липецкой многоэтажки выставили чудо-картину, полиция проводит проверку». На улице Катукова липчане заметили огромную картину с изображением мужского полового органа. Некий художник нарисовал его на холсте, а владелец квартиры выставил картину на балконе на всеобщее обозрение.
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27.06.2021 08:00Неделя 48
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Паша