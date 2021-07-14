Общество

вчера, 18:58

В Липецк везут свеклу и морковь по 50 рублей за килограмм

32 2855
#цены
3
В Липецк везут свеклу и морковь по 50 рублей за килограмм

На ярмарках будут продавать овощи с юга России.

Торговлю овощами по ценам в среднем на треть ниже, чем в супермаркета,х с 14 по 16 июля будут вести фермеры из южных регионов России. Точки продаж картофеля, овощей и корнеплодов организованы в поселке ЛТЗ у Городского дворца культуры и на улице Космонавтов у ТЦ «Ноябрьский». Картофель будут продавать по 20-25 рублей за килограмм, свеклу и морковь – по 50 рублей. На прошлой неделе в рамках аналогичных акций цена на эти продукты была выше: свекла стоила 60-70 рублей, картофель - 25-30.

- С высокими ценами на овощи в администрации борются с помощью фермеров с юга России. Высокие цены на традиционные для региона овощи так называемого «борщевого набора» стали предметом обращения липчанки на прямую линию с президентом страны Владимиром Путиным. В целях оздоровления ситуации администрация области оперативно проработала вопрос организации привоза и продажи этих продуктов на нестационарных точках, - сообщили GOROD48 в региональном управлении экономического развития.

Напомним, что президент сообщил липчанке Валентине Слепцовой, что цены моркови, превысившей цену бананов, стал импорт овощей, поскольку сезон их сбора в средней полосе России приходится на сентябрь.
32 2855
#цены
3

Комментарии (32)

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Логика

вчера, 23:38
В киоске на юных натуралистов свеклу продают по 40 руб. Зачем переться куда то и покупать дороже
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русский

вчера, 23:23
смотрите сколько стоит оптовая закупка , доступна вся инф в интернете, тысячи кфх и других продают морковь , а вот почему цена такая сетевых рыгаловках ответ прост
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Лавочница

вчера, 23:19
В Липецк везут..., Откуда вы знаете? 20руб - это считай что даром. Вы сами-то когда-нибудь овощи выращивали?
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В Липецк везут...

вчера, 22:51
Пусть везут обратно, цена этим овощам не более 20 руб. за кг.
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ждуны

вчера, 22:35
Гостья, .. жди как в прошлом СССР по 5 копеек
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А лександр

вчера, 22:34
Сейчас уникальное время возвращаться, а отдельным слоям по своему социальному статусу спускаться на землю ,а она кормилица. Можно не дорого купить домик с садоводческом товариществе или в деревне и выращивать все , что душе угодно. Вперёд !!!
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по просьбе трудящихся

вчера, 22:24
а почему не по 100 руб. ?
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Городской

вчера, 21:59
Спасибо партии Единая Россия за заботу о людях и инфляции в 2-4%
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Олег

вчера, 21:18
Видите, как об людях заботятся, а вы всё недовольные!
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с каждым днем все радостнее жить

вчера, 21:04
Гостья, тем более по осени эксперты прогнозируют рост на бензин, а далее - цепная реакция. Ярмарка приехала на 1-2 дня и уехала, а ретейлеры с морковкой по 100 рублей остаются. Капитализм, они лучше выбросят, если будет гнить, но цены снижать не станут.
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