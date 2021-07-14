Общество
вчера, 18:58
В Липецк везут свеклу и морковь по 50 рублей за килограмм
На ярмарках будут продавать овощи с юга России.
Торговлю овощами по ценам в среднем на треть ниже, чем в супермаркета,х с 14 по 16 июля будут вести фермеры из южных регионов России. Точки продаж картофеля, овощей и корнеплодов организованы в поселке ЛТЗ у Городского дворца культуры и на улице Космонавтов у ТЦ «Ноябрьский». Картофель будут продавать по 20-25 рублей за килограмм, свеклу и морковь – по 50 рублей. На прошлой неделе в рамках аналогичных акций цена на эти продукты была выше: свекла стоила 60-70 рублей, картофель - 25-30.
- С высокими ценами на овощи в администрации борются с помощью фермеров с юга России. Высокие цены на традиционные для региона овощи так называемого «борщевого набора» стали предметом обращения липчанки на прямую линию с президентом страны Владимиром Путиным. В целях оздоровления ситуации администрация области оперативно проработала вопрос организации привоза и продажи этих продуктов на нестационарных точках, - сообщили GOROD48 в региональном управлении экономического развития.
Напомним, что президент сообщил липчанке Валентине Слепцовой, что цены моркови, превысившей цену бананов, стал импорт овощей, поскольку сезон их сбора в средней полосе России приходится на сентябрь.
- С высокими ценами на овощи в администрации борются с помощью фермеров с юга России. Высокие цены на традиционные для региона овощи так называемого «борщевого набора» стали предметом обращения липчанки на прямую линию с президентом страны Владимиром Путиным. В целях оздоровления ситуации администрация области оперативно проработала вопрос организации привоза и продажи этих продуктов на нестационарных точках, - сообщили GOROD48 в региональном управлении экономического развития.
Напомним, что президент сообщил липчанке Валентине Слепцовой, что цены моркови, превысившей цену бананов, стал импорт овощей, поскольку сезон их сбора в средней полосе России приходится на сентябрь.
Комментарии (32)
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Логика
русский
Лавочница
В Липецк везут...
ждуны
А лександр
по просьбе трудящихся
Городской
Олег
с каждым днем все радостнее жить