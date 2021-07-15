Общество
сегодня, 10:16
«Вы терпилы! Снимите тряпки с лица!»
147 11314
Противница антиковидных мер устроила скандал в автобусе.
Загрузка плеера
В распоряжении GOROD48 оказалась видеозапись скандала в салоне автобуса №2, который произошел сегодня около девяти утра. На площади Революции в автобус зашла женщина без маски. Она с оскорблениями потребовала от других пассажиров не соблюдать масочный режим.
- Снимите эти тряпки с лица! Вы терпилы! Ваши предки вас проклянут за то, что вы предали Родину! Они войну выиграли, а вы предали их! Предали с потрохами! Вы говорящий скот, который предал свою Родину — СССР, а я — человек! — сотрясала воздух неспокойная гражданка.
Пассажиры вступили в полемику с женщиной. Они просили ее покинуть автобус и прекратить оскорбления. Перепалка продолжалась по пути через улицу Советскую. Виновница скандала вышла из автобуса с гордо поднятой головой возле Центрального рынка и отправилась — покупать яйца.
В полиции уже изучают видеозапись скандала.
- На данный момент обращений от граждан по этому случаю в полицию не поступало, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - После проверки видео будет установлено наличие или отсутствие нарушения.
- Снимите эти тряпки с лица! Вы терпилы! Ваши предки вас проклянут за то, что вы предали Родину! Они войну выиграли, а вы предали их! Предали с потрохами! Вы говорящий скот, который предал свою Родину — СССР, а я — человек! — сотрясала воздух неспокойная гражданка.
Пассажиры вступили в полемику с женщиной. Они просили ее покинуть автобус и прекратить оскорбления. Перепалка продолжалась по пути через улицу Советскую. Виновница скандала вышла из автобуса с гордо поднятой головой возле Центрального рынка и отправилась — покупать яйца.
В полиции уже изучают видеозапись скандала.
- На данный момент обращений от граждан по этому случаю в полицию не поступало, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - После проверки видео будет установлено наличие или отсутствие нарушения.
147 11314
Комментарии (147)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
&
кря
Евгения
Олег
:-)
.
.
@
Гость
Гость