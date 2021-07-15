Общество

сегодня, 10:16

«Вы терпилы! Снимите тряпки с лица!»

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#транспорт #масочный режим
6

Противница антиковидных мер устроила скандал в автобусе.

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В распоряжении GOROD48 оказалась видеозапись скандала в салоне автобуса №2, который произошел сегодня около девяти утра. На площади Революции в автобус зашла женщина без маски. Она с оскорблениями потребовала от других пассажиров не соблюдать масочный режим.

- Снимите эти тряпки с лица! Вы терпилы! Ваши предки вас проклянут за то, что вы предали Родину! Они войну выиграли, а вы предали их! Предали с потрохами! Вы говорящий скот, который предал свою Родину — СССР, а я — человек! — сотрясала воздух неспокойная гражданка.

Пассажиры вступили в полемику с женщиной. Они просили ее покинуть автобус и прекратить оскорбления. Перепалка продолжалась по пути через улицу Советскую. Виновница скандала вышла из автобуса с гордо поднятой головой возле Центрального рынка и отправилась — покупать яйца.

В полиции уже изучают видеозапись скандала.

- На данный момент обращений от граждан по этому случаю в полицию не поступало, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - После проверки видео будет установлено наличие или отсутствие нарушения.

147 11314
#транспорт #масочный режим
6

Комментарии (147)

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&

17 минут назад
Олег, ковида нет / есть капиталистическая зараза!
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кря

18 минут назад
:-), а женщина, которая вышла ОРАТЬ в автобусе "снимите маски, терпилы" явно приняла 0,5g. Или 0,7g. В общем, пусть проспится, а то ещё покусает кого. Кричит "снимите намордник", но по ней же видно, что ходить без намордника опасно для окружающих. Может, завязочки удержали бы башню, но нет их - и закипела фляга
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Евгения

19 минут назад
Актёрская игра не очень...О том, что она яйца отправилась покупать она рассказала?
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Олег

26 минут назад
Гость, Так ковид есть или нет?
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:-)

27 минут назад
кря, по ходу вы уже закрякали и без 5g
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.

28 минут назад
Вон и женщина из автобуса - тоже можно пару диагнозов предположить.
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.

28 минут назад
Гость, вооооооот. Паранойя. Наконец-то правильное слово назвали, чтобы охарактеризовать антипри с их "стадом", "телеком", "чипами", "намордниками" и так далее.
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@

29 минут назад
Гость, постановление кого? У вас нет ни у кого полномочий! Тем более читайте О штрафах Роспотребнадзора» — в нем говорится, что все предлагаемые меры носят рекомендательный характер и штрафы за них не предусмотрены.
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Гость

32 минуты назад
Каждый пользователь оставляет свои уникальные цифровые отпечатки, откажитесь от гаджетов если у вас паранойя))
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Гость

34 минуты назад
рулон, маска спасает других от ковида...
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