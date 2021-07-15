«Вы терпилы! Снимите тряпки с лица!»

Противница антиковидных мер устроила скандал в автобусе.

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В распоряжении GOROD48 оказалась видеозапись скандала в салоне автобуса №2, который произошел сегодня около девяти утра. На площади Революции в автобус зашла женщина без маски. Она с оскорблениями потребовала от других пассажиров не соблюдать масочный режим.



- Снимите эти тряпки с лица! Вы терпилы! Ваши предки вас проклянут за то, что вы предали Родину! Они войну выиграли, а вы предали их! Предали с потрохами! Вы говорящий скот, который предал свою Родину — СССР, а я — человек! — сотрясала воздух неспокойная гражданка.



Пассажиры вступили в полемику с женщиной. Они просили ее покинуть автобус и прекратить оскорбления. Перепалка продолжалась по пути через улицу Советскую. Виновница скандала вышла из автобуса с гордо поднятой головой возле Центрального рынка и отправилась — покупать яйца.



В полиции уже изучают видеозапись скандала.



- На данный момент обращений от граждан по этому случаю в полицию не поступало, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. - После проверки видео будет установлено наличие или отсутствие нарушения.



