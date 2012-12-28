Липецкая вечЁрка: отравленные матерью дети, женщина в сугробе и ужасы в собачьем приюте

Сегодня, 2 марта врачи рассказали о состоянии детей, которых, по данным следствия, отравила мать, липчанка чуть не замерзла в сугробе из-за неразделенной любви, и стали известны новые факты об отлове бездомных собак.