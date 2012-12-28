Общество
Липецкая вечЁрка: отравленные матерью дети, женщина в сугробе и ужасы в собачьем приюте
Сегодня, 2 марта врачи рассказали о состоянии детей, которых, по данным следствия, отравила мать, липчанка чуть не замерзла в сугробе из-за неразделенной любви, и стали известны новые факты об отлове бездомных собак.
К счастью, женщина обо всем рассказала соседке, а та срочно вызвала скорую. Мать с детьми отвезли в больницу. Дети все еще находятся под наблюдением врачей, их здоровью ничего не угрожает. Мать уже выписали. По данным GOROD48, сейчас решается вопрос о направлении ее в психиатрическую больницу. В ближайшее время ей должны избрать меру пресечения на время следствия по уголовному делу о покушении на убийство малолетних. Руководитель Следкома Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль.
«Надо думать, если рассказала соседке, значит, убивать и убиваться не хотела. Но ответить за эксперимент над детьми ей придётся», — предположила Бабка Первая.
«Женщина рожает детей от любимого мужчины. Если пошла на такой шаг, значит была безнадёга», — написала тема для размышления.
«До какого отчаянья дошла женщина, жаль ее бесконечно», — поддержал комментатор.
«Представьте себе хоть на минуту из какого мрака в какой ужас погружается жизнь этой женщины. Не судите и будете не судимы, «и нам сочувствие даётся как нам даётся благодать»», — добавил Я.
«Как жаль. Двое мальчишек. Взяла бы, да уже не дадут, возраст. Очень надеюсь, что мать ограничат в правах, а детям найдут хорошую приёмную семью. Извините, ситуации не знаю, но это последнее дело — пытаться детей погубить, для них нужно жить, вопреки всем трудностям», — считает Эх.
И еще история о неразделенной любви. 39-летняя липчанка выпила водки из-за неразделенной любви и оказалась в сугробе на улице Краснозаводской, где ее обнаружили прохожие. Женщину доставили в ожоговый центр с обморожением рук и ног III степени, а также переохлаждением.
«Ох и ох. Нашла из-за чего, глаза-то заливать? Вон их сколько, только свистни», — посоветовал Бабушка.
«Что не делается, только к лучшему! Новая любовь не за горами! Повернулась, отряхнулась и с гордо поднятой головой вперед!» — добавил Да/уж.
Жительница Мичуринска Лариса Прокопенко рассказала о состоянии дел в собачьем приюте Татьяны Фоминой, которая до недавнего времени занималась в Липецке отловом и содержанием бездомных животных, а сейчас находится под домашним арестом по делу о даче взятки должностному лицу — заместителю начальника управления смотрителя Липецка Людмиле Кулаковой.
Прокопенко несколько раз приезжала в приют, и видела, как минимум, 68 погибших щенков. По ее словам, собаки в приюте голодали.
Между тем, контракт на отлов и содержание животных не расторгнут, его до сих пор исполняет ИП Татьяны Фоминой.
«Судя по кипишу вокруг отлова собак, там золотое дно, и весь смысл возни в том, чтобы занять это место очередному ИП Пупкину, и отгрести денег в свою сторону», — уверен Так как есть.
Сегодня ночью и завтра днем в Липецке ожидается небольшой мокрый снег. Днем столбики термометров могут подняться до +3 градусов. .
И обратите внимание, врио мэра Липецка Светлана Бедрова завела страницы в соцсетях, чтобы сообщать новости и принимать обращения от горожан.
