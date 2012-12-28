Все новости
Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации
Происшествия
Липчанин порезал два колеса на машине соседки
Происшествия
«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут
Общество
Вокруг высохшего пруда у 3-го участка ЛТЗ образовалось море
Общество
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
Липчане из-за закрытого неба Катара остались в Таиланде
Общество
Четыре человека пострадали в столкновении на дороге Липецк-Чаплыгин
Происшествия
21-летний липчанин заплатил за интим-услуги 160 000 рублей
Происшествия
На улице Семашко порвало теплотрассу
Общество
Вокруг высохшего пруда у 3-го участка ЛТЗ образовалось море
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Общество
Лужу на улице Космонавтов облюбовала утка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Экономика
Липчанин поссорился с женой и заявил о похищении детей… тёщей!
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: отравленные матерью дети, женщина в сугробе и ужасы в собачьем приюте
Общество
НЛМК модернизировал около 200 объектов социального назначения
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до +4
Общество
Общество
360
сегодня, 20:26

Липецкая вечЁрка: отравленные матерью дети, женщина в сугробе и ужасы в собачьем приюте

Сегодня, 2 марта врачи рассказали о состоянии детей, которых, по данным следствия, отравила мать, липчанка чуть не замерзла в сугробе из-за неразделенной любви, и стали известны новые факты об отлове бездомных собак.

Жуткая история произошла в Липецке 26 февраля: гожанка дала двум своим детям 8 и 5 лет лекарство с седативным и противосудорожным действием, а после и  сама приняла препарат.  

К счастью, женщина обо всем рассказала соседке, а та срочно вызвала скорую. Мать с детьми отвезли в больницу. Дети все еще находятся под наблюдением врачей, их здоровью ничего не угрожает. Мать уже выписали. По данным GOROD48, сейчас решается вопрос о направлении ее в психиатрическую больницу. В ближайшее время ей должны избрать меру пресечения на время следствия по уголовному делу о покушении на убийство малолетних. Руководитель Следкома Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль.

«Надо думать, если рассказала соседке, значит, убивать и убиваться не хотела. Но ответить за эксперимент над детьми ей придётся», — предположила Бабка Первая.

«Женщина рожает детей от любимого мужчины. Если пошла на такой шаг, значит была безнадёга», — написала тема для размышления.

«До какого отчаянья дошла женщина, жаль ее бесконечно», — поддержал комментатор.

«Представьте себе хоть на минуту из какого мрака в какой ужас погружается жизнь этой женщины. Не судите и будете не судимы, «и нам сочувствие даётся как нам даётся благодать»», — добавил Я.

«Как жаль. Двое мальчишек. Взяла бы, да уже не дадут, возраст. Очень надеюсь, что мать ограничат в правах, а детям найдут хорошую приёмную семью. Извините, ситуации не знаю, но это последнее дело — пытаться детей погубить, для них нужно жить, вопреки всем трудностям», — считает Эх.

И еще история о неразделенной любви. 39-летняя липчанка выпила водки из-за неразделенной любви и оказалась в сугробе на улице Краснозаводской, где ее обнаружили прохожие. Женщину доставили в ожоговый центр с обморожением рук и ног III степени, а также переохлаждением.

«Ох и ох. Нашла из-за чего, глаза-то заливать? Вон их сколько, только свистни», — посоветовал Бабушка.

«Что не делается, только к лучшему! Новая любовь не за горами! Повернулась, отряхнулась и с гордо поднятой головой вперед!» — добавил Да/уж.

Жительница Мичуринска Лариса Прокопенко рассказала о состоянии дел в собачьем приюте Татьяны Фоминой, которая до недавнего времени занималась в Липецке отловом и содержанием бездомных животных, а сейчас находится под домашним арестом по делу о даче взятки должностному лицу — заместителю  начальника управления смотрителя Липецка Людмиле Кулаковой.

Прокопенко несколько раз приезжала в приют, и видела, как минимум, 68 погибших щенков. По ее словам, собаки в приюте голодали.

Между тем, контракт на отлов и содержание животных не расторгнут, его до сих пор исполняет ИП Татьяны Фоминой.

«Судя по кипишу вокруг отлова собак, там золотое дно, и весь смысл возни в том, чтобы занять это место очередному ИП Пупкину, и отгрести денег в свою сторону», — уверен Так как есть.

Сегодня ночью и завтра днем в Липецке ожидается небольшой мокрый снег. Днем столбики термометров могут подняться до +3 градусов. .

И обратите внимание, врио мэра Липецка Светлана Бедрова завела страницы в соцсетях, чтобы сообщать новости и принимать обращения от горожан.
вечЁрка
покушение на убийство
обморожение
бездомные животные
