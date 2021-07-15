Они высохли

В парках Липецка сломались фонтаны.

Три фонтана в парках Липецке находятся на балансе МАУК «Культурные пространства Липецка». Из них рабочий только один - на ремонт пешеходного фонтана в парке Победы у мэрии нашлись 12 тысяч. На остальные два денег нет. Поэтому «Липа» в Нижнем парке не работает. На его ремонт нужны 3,2 млн рублей. Требуются 2,8 млн рублей на ремонт неработающего фонтана в сокольском парке.



Об этом депутатам Липецкого горсовета узнали на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству.



О состоянии находящихся на территории города других водных объектов рассказал главный смотритель Липецка Дмитрий Пушилин.



В Липецке на балансе УГС стоят 11 городских фонтанов и 13 питьевых фонтанчиков (по четыре - на центральном городском пряже и на городской набережной, по два - на пляжах НЛМК и поселка ЛТЗ, один - на сокольском пляже). В этом году на ремонт и обслуживание этих малых архитектурных форм из бюджета муниципалитета выделено 3,8 млн рублей.



Большинству городских фонтанов нужен капитальный ремонт. Так, еще ни разу не проводили капремонта комплексу фонтанов на площади Петра Великого 2006 года постройки. На этом объекте требуется замена пяти дренажных насосов на 400 тыс рублей. Также необходимо выделение средств на обновление его освещения - 7,6 млн рублей. Фонтанам на Театральном спуске 1986 года постройки нужен новый скважинный насос ценой 600 тыс рублей. 200 тысяч рублей нужны для приобретения нового насоса для фонтана на площади Ивана Франценюка, 500 тысяч - для покупки насоса для фонтана на площади Мира. Самые большие затраты требуют фонтаны на улице Ленина, им требуется капремонт чаш и подпорных стенок (затраты оценены в 8,3 млн рублей), а также каскад фонтанов на Петровском спуске (49,3 млн рублей). Все эти работы запланировано профинансировать в 2022-2024 годах.



- Это неправильно, что в жару не работают фонтаны, - резюмировал услышанное председатель депутатской комиссии Борис Понаморев. - Мы обратимся в администрацию города с просьбой отремонтировать фонтаны в парках.