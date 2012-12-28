Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В «Университетском» разгромили кафе
Происшествия
Бастрыкин затребовал доклад по делу о попытке отравления детей в Липецке
Происшествия
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
Липчанин порезал два колеса на машине соседки
Происшествия
В двух микрорайонах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области будет день без дождя, но с туманом
Погода в Липецке
«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Общество
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Общество
Читать все
«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
Липчанин порезал два колеса на машине соседки
Происшествия
Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Общество
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут
Общество
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 10,7%
Здоровье
21-летний липчанин заплатил за интим-услуги 160 000 рублей
Происшествия
Четыре человека пострадали в столкновении на дороге Липецк-Чаплыгин
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Общество
Читать все
Общество
1147
сегодня, 11:06
8

Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора

В управляющей компании винят хаотично паркующихся водителей.

Липчанин Сергей Куницын дважды пропустил записи на рентген и УЗИ сердца из-за нечищеного двора на Механизаторов,5.

— Я думаю, поймете, как не просто записаться на эти процедуры. Вину возлагаю на управляющую компанию «КИТ». С приходом тепла стало невозможным подогнать машину к подъезду была попытка, но машина застряла, — рассказал Сергей.

По словам Сергея, трактор во дворе заезжал три раза. В первый раз он прочистил снег, а потом проезжал по двору с поднятым ковшом.

В УК «КИТ» GOROD48 сообщили, что, действительно, чистят двор раз-два в неделю. Но, из-за хаотично паркующихся водителей сделать это качественно не получается, остаются бордюры и навалы. В УК просят водителей внимательно относится к объявлениям о расчистке двора и убирать машины, чтобы тракторист работал без опаски повредить машины.
ЖКХ
снег
0
5
8
0
0

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Власть
2 минуты назад
Очень печально! Где наши социальные службы, в в кабинетах на тёплых креслах?
Ответить
гость
4 минуты назад
Нам до трудностей УК нет дела, всë оплачено - работайте, хоть ломами, хоть лопатами.
Ответить
На
39 минут назад
УК нет никакой управы ни прокуратуры,ни жилищной инспекции,ни рычагов управления нашего губернатора.Они сами по себе, и себе на уме.
Ответить
Игнат
47 минут назад
жаль этого Добряка
Ответить
Дааа
50 минут назад
«чистят двор раз-два в неделю». Смеяться или плакать? Они думают, люди ничего не видят? Хотя мы сами своим безразличием позволяем укашкам не работать. А безразличие от того, что невозможно прошибить эту стену, к сожалению.
Ответить
Гость
52 минуты назад
Подтверждаю, висело объявление, на всех углах и дверях, что уберите транспорт,будут чистить, но увы, умных водятлов больше, я царь, моя машина важнее, поэтому и возникают подобные ситуации, подойдите к соседу и скажите, Вась, убери машину, но мы же боимся неадекватов и правильно делаем, у многих дети и жены
Ответить
Житель
22 минуты назад
Позвольте не согласиться с Вами. У нас во дворе дорога всегда свободна и трактор от УК " Партнер" тоже приезжает, но только не убирает снег и лед, с положит лопату на снег и прокатнется не убрав. Зато УК шлет фото трактора в ГЖУ а те соглашаются. Более десятка обращений сделал и через приложение "Решаем вместе", и через ЕДС, и на сайт Артамонова написал. Но все безрезультатно...
Ответить
Гостья
53 минуты назад
Неправда. Наш двор один раз почистили, кое-как. А написали, что десять, наверное.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить