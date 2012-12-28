Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
сегодня, 11:06
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
В управляющей компании винят хаотично паркующихся водителей.
— Я думаю, поймете, как не просто записаться на эти процедуры. Вину возлагаю на управляющую компанию «КИТ». С приходом тепла стало невозможным подогнать машину к подъезду была попытка, но машина застряла, — рассказал Сергей.
По словам Сергея, трактор во дворе заезжал три раза. В первый раз он прочистил снег, а потом проезжал по двору с поднятым ковшом.
В УК «КИТ» GOROD48 сообщили, что, действительно, чистят двор раз-два в неделю. Но, из-за хаотично паркующихся водителей сделать это качественно не получается, остаются бордюры и навалы. В УК просят водителей внимательно относится к объявлениям о расчистке двора и убирать машины, чтобы тракторист работал без опаски повредить машины.
