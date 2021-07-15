Мэрия Липецка объявит конкурс на розыск… сетей ливневой канализации!

Чиновники предполагают, что в городе существуют километры подземных водостоков, которые не нанесены на карты.

В администрации Липецка разработали схему водоснабжения и водоотведения до 2033 года. Она предполагает строительство новых магистральных коллекторов и 29 модульных очистных сооружений, возведение дамбы на Комсомольском пруду, строительство новых участков ливневой канализации в уже обжитых районах города и в местах перспективной застройки. Суммарные вложения в реализацию этих планов превышают 2,3 млрд рублей в ценах этого года.Об этом членам постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов.Длина ливневой канализации в Липецке - 263 км. На ней - 3062 смотровых колодца и 2141 дождеприемный колодец. Система отвода поверхностных вод - открытая. Они сбрасываются без всякой очистки в реки Липовка и Воронеж.Ремонт и обслуживание сети проводит МБУ «Управление благоустройства Липецка». Сотрудники муниципального предприятия регулярно чистят водоотводные канавы и лотки ливневую канализацию, и ежегодно очищают от наносов грунта русло Липовки от улицы Октябрьской до реки Воронеж. В прошлом и первой половине этого года коммунальщики освоили без малого 10 млн рублей.- В настоящее время Липецк обеспечен ливневой канализацией наполовину от необходимого уровня. При этом эти сети есть лишь в центре города и в местах многоэтажной застройки, - сказал Николай Дергунов.Пропускная способность сети зависит от площади водосбора дождевых и талых вод. Уплотнение застройки, новые дороги и тротуары уменьшают поверхность почвы впитывать воду. Поэтому при сильных ливнях системы подземной канализации не справляются с большими объемами воды и некоторые части города затапливает. Способствует подтоплению скапливающийся в водозаборниках и трубах песок, бытовой мусор, листва и ветки. Для того, чтобы скорее устранять эти ЧП, в МБУ существует специальная бригада быстрого реагирования, прочищающая засоры на проблемных участках улично-дорожной сети. В ближайшее время мэрии необходимо обустроить выпуск поверхностных вод в реку Воронеж в районах пляжа НЛМК, отеля «Лагуна» и пляжа «Волна» в Левобережном районе города.Из года в год на содержание ливневой канализации в Липецке выделяют одну и ту же сумму 8,8 млн рублей. Поэтому городская администрация обратила на это внимание губернатора, отправив ему письмо с просьбой о выделении дополнительного финансирования. У Игоря Артамонова просят денег на приобретение критически необходимой городу, по словам Николая Дергунова, комбинированной каналопромывочной коммунальной машины ценой в 6,5 млн рублей (она может работать на сетях круглогодично). Также у главы региона просят средства на покупку машины для очищения открытой канализационной сети от ила в теплую пору года (6,4 млн рублей), фронтального погрузчика (5,5 млн рублей), самосвал (4,9 млн рублей).- В ближайшие два года у нас будет построена только ливневка на улице 50 лет НЛМК и будет проведена ее реконструкция на улице Папина? - спросил председатель комиссии Борис Понаморев.Николай Дергунов ответил, что помимо обустройства ливневок на улицах 50 лет НЛМК и Папина запланирован капремонт улицы Фрунзе: на ней будет реконструирована существующая на ней ливневая канализация. Она находится в самой низинной части города, а потому является самым слабым звеном городской системы водосбора. Также чиновники сообщил, что мэрия подала заявку на перспективное финансирование работ по строительству сетей ливневой канализации. Чиновник ждет инвестиций как от государства, так и от частных структур.- На какую сумму нужно увеличить текущее финансирование МБУ? - спросили депутаты.- Нам в первую очередь нужна новая современная техника. Хочется, конечно, чтобы и зарплаты у сотрудников МБУ было больше. Но техника важнее, - сказал Николай Дергунов.Депутат Александр Кофанов попросил чиновников актуализировать систему водосбора:- Мы говорим о том, что строительство ливневой канализации требует больших инвестиций. Но у нас есть много сетей в Липецке, которые закатаны в асфальт и брошены. Хотя они работающие и действующие. Например, в одном из дворов на улице 50 лет НЛМК: все говорят, что ливневки нет, а по факту она есть, но она просто закатана в асфальт. А мы боремся с тем, чтобы дворы не подтапливало! И люди больше десяти лет жалуются на это. А ливневка есть, и ее через прокуратуру администрацию Липецка заставили взять на учет, и она работает. У нас в городе таких мест не одно, а много. Может, стоит провести инвентаризацию? Это снимет часть проблем с подтоплением территории города.- Действительно, двадцать-тридцать лет назад некоторые много веток внутриквартальной канализации при ремонтах закатали в асфальт. И не отметили это на картах. Наша задача - их отыскать. Мы объявим конкурс на эту работу, - заверил депутатов Николай Дергунов.