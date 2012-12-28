В Липецкой области небольшой снег и до +4

На улице выше ноля даже ночью.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием североатлантического циклона — при прохождении его атмосферных фронтов местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами возможен туман.Среднесуточные температуры составят: 3 и 5 марта — 0-1 градусов тепла, что на 5 градусов выше нормы, 4 марта — 2 градуса мороза, что на 2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем небольшие снег и мокрый снег. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2, днем — от -1 до +4.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем небольшие снег и мокрый снег. Ночью на улице от 0 до -2 градусов, днем — от +1 до +3.День 3 марта стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1994 году — 27 градусов мороза.