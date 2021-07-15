Общество

51 минуту назад

В Липецкой области вернули ограничения работы кафе и ресторанов

12 1708
#кафе #ресторан #коронавирус
4
В Липецкой области вернули ограничения работы кафе и ресторанов

Запрещена работа фуд-кортов. Кафе и рестораны будут работать до полуночи.

Новые ковидные ограничения введены в Липецкой области, сообщает региональный оперштаб.

-В регионе закрываются фуд-корты. Работает только доставка и самовывоз. Запрещается работа кафе и ресторанов в период с полуночи до 6 утра. Исключение – доставка или самовывоз, но без посещения помещений, в которых такие услуги предоставляются, - уточняется в сообщении.

Ранее аналогичные ограничения вводились прошлой весной. Кафе и рестораны были закрыты до середины июня. Ограничения на время пребывания посетителей вводили в период новогодних корпоративов.
12 1708
#кафе #ресторан #коронавирус
4

Комментарии (12)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

тупо

5 минут назад
ни к чему это хорошему не приведет ,ждите ....................
ответить

Мадест

5 минут назад
К гадалке не ходить к сентябрю все выздоровеют, а то за провал выборов могут и по сапатке, Да и спать ложитесь по раньше, а то после полуночи ковид всех загрызет.
ответить

Конституция

12 минут назад
До рок-фестивала с толпой 20тыс. Чел, все было ровно. Мы видели что там творилось перед сценой все друг на друге заражали друг друга. Где посадки организаторов?
ответить

Голословная новость

14 минут назад
Ни ссылок на нормативные акты, ни дат… кто, с какого числа, каким документом?
ответить

витя

15 минут назад
Гость, специально, чтобы избиратели разозлились? Или как?
ответить

гость

18 минут назад
И это все? не густо.
ответить

Горожанка

18 минут назад
Нашли крайних в росте заболеваемости … фуд-корты. Скушали пиццу и мороженное, все, ковид. Кафе как работали, так и будут работать, только чек пробивать до двенадцати ночи (они даже в полный локдаун работали для своих при закрытых дверях). Логику властных решений нам не понять никогда.
ответить

Гость

19 минут назад
Естественно, приближаются выборы. Заболеваемость и смертность повышается,закрывают "намордиками" рты, ограничивают во всем. Этого стоило ожидать
ответить

ищите правду

26 минут назад
маразм крепчал деревья гнулись
ответить

л-а

33 минуты назад
А вот где же у нас мер? наверное на курортах дальнего зарубежья, а может ближнего и наверное без ограничения рестораны посещает . Рады за нее!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Энергетики меняют изношенную теплосеть на улице Шкатова в Липецке
#энергетики #"Квадра"
8
Энергетики меняют изношенную теплосеть на улице Шкатова в Липецке

сегодня, 16:34

Общество
Липчанин снял едущий против одностороннего потока автомобиль
#ПДД #нарушение
23
Липчанин снял едущий против одностороннего потока автомобиль

сегодня, 14:36

Общество
Мэрии нужно 26 миллионов рублей. Потом начнутся посадки
#экология
29
Мэрии нужно 26 миллионов рублей. Потом начнутся посадки

сегодня, 13:20

Общество
В Липецке хотят провести культурный фестиваль
#фестиваль #литература
7
В Липецке хотят провести культурный фестиваль

сегодня, 13:00

Общество
В Липецке объявили конкурс патриотичных котов
#конкурс #патриотизм
28
В Липецке объявили конкурс патриотичных котов

сегодня, 12:08

Общество
Игры в Нижнем парке отменили из-за ограничений
#игра #коронавирус
18
Игры в Нижнем парке отменили из-за ограничений

сегодня, 11:47

Общество