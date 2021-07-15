Общество
51 минуту назад
В Липецкой области вернули ограничения работы кафе и ресторанов
12 1708
Запрещена работа фуд-кортов. Кафе и рестораны будут работать до полуночи.
Новые ковидные ограничения введены в Липецкой области, сообщает региональный оперштаб.
-В регионе закрываются фуд-корты. Работает только доставка и самовывоз. Запрещается работа кафе и ресторанов в период с полуночи до 6 утра. Исключение – доставка или самовывоз, но без посещения помещений, в которых такие услуги предоставляются, - уточняется в сообщении.
Ранее аналогичные ограничения вводились прошлой весной. Кафе и рестораны были закрыты до середины июня. Ограничения на время пребывания посетителей вводили в период новогодних корпоративов.
-В регионе закрываются фуд-корты. Работает только доставка и самовывоз. Запрещается работа кафе и ресторанов в период с полуночи до 6 утра. Исключение – доставка или самовывоз, но без посещения помещений, в которых такие услуги предоставляются, - уточняется в сообщении.
Ранее аналогичные ограничения вводились прошлой весной. Кафе и рестораны были закрыты до середины июня. Ограничения на время пребывания посетителей вводили в период новогодних корпоративов.
12 1708
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