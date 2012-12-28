Липчанин поссорился с женой и заявил о похищении детей… тёщей!

Его оштрафовали за ложный вызов полиции.

40-летнего липчанина оштрафовали на 1000 рублей за заведомо ложный вызов полиции. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в декабре прошлого года после ссоры с женой мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его малолетние дети похищены, а также указал адрес, где они, якобы, удерживаются — это был адрес его тёщи, а дети вместе с матерью находились у нее в гостях.В суде мужчина признал вину и раскаялся.