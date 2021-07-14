Общество

сегодня, 17:05

На балконе липецкой многоэтажки выставили чудо-картину, полиция проводит проверку

28 8015
#картина #балкон
11
На балконе липецкой многоэтажки выставили чудо-картину, полиция проводит проверку
На улице Катукова липчане заметили огромную картину с изображением мужского полового органа. Некий художник нарисовал его на холсте, а владелец квартиры выставил картину на балконе на всеобщее обозрение.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту демонстрации  картины такого содержания отдел полиции №7 проводит проверку.

- Участковому уполномоченному предстоит проверить информацию, а также выяснить, является ли демонстрация таких изображений нарушением общественного порядка, - дополнили в пресс-службе ведомства.
28 8015
#картина #балкон
11

Комментарии (28)

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дед

10 минут назад
Все либерально и демократично....,капитализм однако....
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12

37 минут назад
а подсветка есть ?.. )))
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Фауст

52 минуты назад
Пожалуйста почетче фото, не разгляжу что там!
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Гостья

57 минут назад
На заборе тоже написано. я заглядывала,там дрова лежат.
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Гога

сегодня, 20:29
А не опубликовали бы новость и никто бы не знал
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Кек

сегодня, 20:13
Инна, что на картине - написано в тексте. Вы его читали ?
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На всеобщее обозрение

сегодня, 20:09
Какого чёрта всеобщее обозрение забыло на чужом балконе? Если они всеобщие - скиньтесь-ка мне на ремонт балкона.
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дядя Вася

сегодня, 19:34
Инна, пройдись по Катукова, тебе понравиться
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Психиатр

сегодня, 19:25
Дорогие жители,не стесняйтесь, приходите к нам .Мы по достоинству вас выслушаем, дадим высокую оценку вашим произведениям искусства.Ну кто как не мы вас ценим и понимаем?
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Инна

сегодня, 19:25
А что на картине?
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