Общество
сегодня, 17:05
На балконе липецкой многоэтажки выставили чудо-картину, полиция проводит проверку
На улице Катукова липчане заметили огромную картину с изображением мужского полового органа. Некий художник нарисовал его на холсте, а владелец квартиры выставил картину на балконе на всеобщее обозрение.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту демонстрации картины такого содержания отдел полиции №7 проводит проверку.
- Участковому уполномоченному предстоит проверить информацию, а также выяснить, является ли демонстрация таких изображений нарушением общественного порядка, - дополнили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту демонстрации картины такого содержания отдел полиции №7 проводит проверку.
- Участковому уполномоченному предстоит проверить информацию, а также выяснить, является ли демонстрация таких изображений нарушением общественного порядка, - дополнили в пресс-службе ведомства.
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